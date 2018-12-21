СМИ: Трамп планирует вывести половину военных США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывести до половины американских войск из Афганистана — сейчас там находятся около 14 тысяч военных. Это связано со стремлением главы Белого дома выйти из нескольких конфликтов с участием американских военных и направить сэкономленные средства на другие интересы Соединенных Штатов, в основном внутренние, заявили источники телеканала CNN в администрации Трампа. Собеседники американских СМИ считают, что скорее всего президент объявит об этом в январе следующего года во время ежегодного обращения к гражданам.
Сейчас в Афганистане находится около 14 тысяч американских военных. По словам собеседников телеканала, их число сократят вдвое, до семи тысяч. Вывод персонала может начаться уже через несколько недель — в январе 2019 года, считают источники CNN. Предположительно, Трамп может объявить о сокращении контингента в Афганистане во время ежегодного обращения к нации в начале года.
«Я думаю, это показывает, насколько серьезно президент хочет уйти от конфликтов. Думаю, что он хочет рассмотреть [другие] жизнеспособные варианты того, как положить конец конфликтам», — приводит издание Wall Street Journal слова одного из источников в Белом доме. Газета напомнила, что Трамп ранее критиковал военные операции США в различных точках мира и призывал «не сражаться в чужих войнах, а направить эти ресурсы на восстановление нашей страны».
Телеканал отмечает, что информация о возможном резком выводе войск из конфликтной зоны была получена на следующий день после того, как Трамп объявил, что армия США покидает Сирию. 19 декабря глава Белого дома заявил, что американская армия справилась со своей задачей в Сирии и победила «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России), и поэтому военное присутствие Соединенных Штатов в стране больше не востребовано.
Трамп неоднократно заявлял, что желает вывести американские войска из большинства конфликтов с их участием. В интервью с Washington Post в ноябре он сказал: «Наши войска находятся в Афганистане только потому, что буквально все эксперты говорят: если наших сил там не будет, то войну принесут к нам». Также глава Белого дома призывал «перестать тратить деньги на другие страны и направить их на восстановление нашего государства».