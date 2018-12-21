СМИ: Трамп планирует вывести половину военных США из Афганистана

Сейчас в Афганистане находится около 14 тысяч американских военных. По словам собеседников телеканала, их число сократят вдвое, до семи тысяч. Вывод персонала может начаться уже через несколько недель — в январе 2019 года, считают источники CNN. Предположительно, Трамп может объявить о сокращении контингента в Афганистане во время ежегодного обращения к нации в начале года.





«Я думаю, это показывает, насколько серьезно президент хочет уйти от конфликтов. Думаю, что он хочет рассмотреть [другие] жизнеспособные варианты того, как положить конец конфликтам», — приводит издание Wall Street Journal слова одного из источников в Белом доме. Газета напомнила, что Трамп ранее критиковал военные операции США в различных точках мира и призывал «не сражаться в чужих войнах, а направить эти ресурсы на восстановление нашей страны».