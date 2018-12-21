Правительство РФ не поддержало введение понятия «уголовный проступок»

«Предлагаемые изменения в части освобождения от ответственности лица, совершившего уголовный проступок, не согласуются со статьей 52 Конституции Российской Федерации, поскольку не учитывают интересы потерпевших... Введение проектируемых иных мер уголовно-правового характера повлечет дополнительную нагрузку на сотрудников уголовно-исполнительной системы и может потребовать дополнительного бюджетного финансирования. В связи с этим следует учитывать требования пункта 1 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, касающиеся определения источников и порядка финансирования соответствующих расходов», — говорится в официальном отзыве на законопроект. Документ подписан вице-премьером и руководителем аппарата правительства Константином Чуйченко.





Против инициативы выступили правоохранительные ведомства, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в судейском сообществе. По словам собеседника издания, законопроект мог негативно отразиться на статистике раскрытия правонарушений, поскольку мелкие преступления раскрывать и вносить в отчетность проще, а изменения могли бы перевести ряд подобных преступлений в категорию уголовных проступков.