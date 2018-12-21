Правительство РФ не поддержало введение понятия «уголовный проступок»

Правительство России дало отрицательный отзыв на разработанный Верховным судом законопроект о введении понятия «уголовный проступок» в законодательство. Законодатели отметили, что предложенные изменения не берут в расчет интересы потерпевших, а также увеличат нагрузку на уголовно-исправительную систему и потребуют дополнительных расходов. Об этом сообщается в официальном отзыве, размещенном в электронной базе законопроектов Госдумы.
«Предлагаемые изменения в части освобождения от ответственности лица, совершившего уголовный проступок, не согласуются со статьей 52 Конституции Российской Федерации, поскольку не учитывают интересы потерпевших... Введение проектируемых иных мер уголовно-правового характера повлечет дополнительную нагрузку на сотрудников уголовно-исполнительной системы и может потребовать дополнительного бюджетного финансирования. В связи с этим следует учитывать требования пункта 1 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, касающиеся определения источников и порядка финансирования соответствующих расходов», — говорится в официальном отзыве на законопроект. Документ подписан вице-премьером и руководителем аппарата правительства Константином Чуйченко.
Против инициативы выступили правоохранительные ведомства, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в судейском сообществе. По словам собеседника издания, законопроект мог негативно отразиться на статистике раскрытия правонарушений, поскольку мелкие преступления раскрывать и вносить в отчетность проще, а изменения могли бы перевести ряд подобных преступлений в категорию уголовных проступков.
20 декабря Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке, который предполагает создание промежуточной категории между уголовным и административным правонарушением. Согласно законопроекту, несовершеннолетние могли бы избежать тюрьмы и судимости, если совершили уголовный проступок впервые. Также изменения предполагали, что наказания можно избежать за преступления легкой или средней степени тяжести, не попадающие в категорию проступков, если они были совершены впервые и нарушитель закона возместил нанесенный им ущерб.
Летом 2016 года Госдума приняла внесенный Верховным судом законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса. В частности, речь шла о побоях, неуплате алиментов и некоторых других правонарушениях. О том, что Верховный суд предлагает внести в Думу законопроект об уголовном проступке, стало известно в октябре 2017 года, однако инициатива была зарегистрирована только в декабре 2018 года.