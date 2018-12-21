«Извините, женщины»: Лукашенко пояснил фразу про бабло, мерседесы и телок

Фраза «Бабла мало, нет мерседесов, телки на заднем...», замеченная журналистами в блокноте участника совещания у президента Белоруссии по вопросам развития летних видов спорта, порицала мышление некоторых спортсменов. Александр Лукашенко сообщил, что чиновник сделал запись с его слов. Президент извинился перед женщинами.
«У них [спортсменов] один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади телки. Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову»,— сказал Лукашенко журналистам БелТА, комментируя опубликованное в интернете видео. Подобные жалобы спортсменов бессмысленны, отметил Лукашенко, — если уж они хотят денег, дорогих машин и внимания женщин, то им необходимо «работать и давать результат».
«Как будто я про каких-то «телок» [говорил], а некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой», —прокомментировал президент Белоруссии публикации российских СМИ.
Ранее в интернете разошлись кадры с совещания Александра Лукашенко, на которых участник встречи записывал фразу «бабла мало, нет мерседесов, телки на заднем...». Пользователи интернета восприняли это по-разному — некоторые возмутились, некоторые предположили, что речь идет о коровах.
14 декабря Александр Лукашенко признался в разговоре с журналистами, что сам — «тот еще матерщинник», хотя использует нецензурную лексику только в непубличном пространстве.