«Извините, женщины»: Лукашенко пояснил фразу про бабло, мерседесы и телок

Фраза «Бабла мало, нет мерседесов, телки на заднем...», замеченная журналистами в блокноте участника совещания у президента Белоруссии по вопросам развития летних видов спорта, порицала мышление некоторых спортсменов. Александр Лукашенко сообщил, что чиновник сделал запись с его слов. Президент извинился перед женщинами.





«У них [спортсменов] один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади телки. Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову»,— сказал Лукашенко журналистам БелТА, комментируя опубликованное в интернете видео. Подобные жалобы спортсменов бессмысленны, отметил Лукашенко, — если уж они хотят денег, дорогих машин и внимания женщин, то им необходимо «работать и давать результат».