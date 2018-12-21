Лавров наградил Володина медалью Примакова

Благодаря Лаврова за оказанную честь, Володин отметил хорошую степень взаимодействия дипломатического ведомства и Госдумы. Спикер подчеркнул, что парламент и Министерство иностранных дел солидарно выступают на международной арене, защищая национальные интересы России.