Лавров наградил Володина медалью Примакова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин награжден ведомственной дипломатической медалью Примакова. Торжественная церемония вручения награды прошла в Особняке МИД (Дом приемов на улице Спиридоновка в Москве). Медаль Володину лично вручил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Награждение состоялось 20 декабря, говорится на сайте МИД. Спикер нижней палаты российского парламента получил высокую награду за «укрепление позиций нашей страны в мире, активизацию и повышение эффективности российской парламентской дипломатии», сказал глава МИД РФ.
Благодаря Лаврова за оказанную честь, Володин отметил хорошую степень взаимодействия дипломатического ведомства и Госдумы. Спикер подчеркнул, что парламент и Министерство иностранных дел солидарно выступают на международной арене, защищая национальные интересы России.
Медаль Примакова была учреждена 16 марта 2016 года в честь бывшего премьер-министра страны и министра иностранных дел РФ Евгения Примакова.