Правозащитника Льва Пономарева освободили и оставили на улице

«Я отказывался ехать. Меня вывезли силой. Сейчас меня выкинули на улицу с четырьмя сумками. Я поеду домой, потом поеду в офис», — рассказал Пономарев по телефону журналистам, которые собирались встречать освобожденного. Правозащитник уточнил, что около 08:30 мск его перевезли из спецприемника №1 в ОВД по Мещанскому району.





Официально Пономарева освободили в 10:00 мск, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова дежурного полицейского в спецприемнике №1.