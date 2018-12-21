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Правозащитника Льва Пономарева освободили и оставили на улице
Новости

Правозащитника Льва Пономарева освободили и оставили на улице

Пономарев сообщил, что его силой посадили в машину и вывезли из спецприемника в отделение полиции

Пономарев сообщил, что его силой посадили в машину и вывезли из спецприемника в отделение полиции
Коллаж: © Daily Storm

Руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева освободили после 16 дней административного ареста, назначенного ему за организацию несанкционированной акции. Правозащитник рассказал, что утром 21 декабря его перевезли из спецприемника №1 в ОВД по Мещанскому району за несколько часов до официального освобождения, несмотря на его протесты. После освобождения 77-летнего Пономарева оставили на улице с его вещами, после чего он направился домой.



«Я отказывался ехать. Меня вывезли силой. Сейчас меня выкинули на улицу с четырьмя сумками. Я поеду домой, потом поеду в офис», — рассказал Пономарев по телефону журналистам, которые собирались встречать освобожденного. Правозащитник уточнил, что около 08:30 мск его перевезли из спецприемника №1 в ОВД по Мещанскому району.


Официально Пономарева освободили в 10:00 мск, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова дежурного полицейского в спецприемнике №1.


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Лев Пономарев отбывает арест за репост сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» 18 декабря 2018

5 декабря Тверской районный суд Москвы назначил 25 суток ареста 77-летнему главе движения «За права человека» Льву Пономареву за повторное нарушение порядка проведения акции. После жалобы адвокатов суд сократил срок ареста Пономареву до 16 суток. Не согласованный с властями Москвы митинг в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» прошел 28 октября у здания ФСБ на Лубянке. Пономарев разместил на своей странице в Facebook пост с призывом принять участие в этой акции.


На заседании СПЧ член совета журналист Николай Сванидзе попросил Владимира Путина поручить генеральному прокурору Юрию Чайке проверить законность ареста Льва Пономарева. Путин пообещал, что даст такое поручение. 


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Прощание с правозащитницей пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве 10 декабря 2018