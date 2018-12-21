Слуцкий предупредил о возможных военных провокациях Украины

«Мы действительно видим, что Киев бряцает оружием все громче и громче с одобрения своих заокеанских тьюторов (наставников. — Примеч. Daily Storm). В то же время нельзя исключать [возможности] повторения любой провокации со стороны украинской власти для решения своих внутриэлекторальных проблем, а также привлечения внимания Запада. Надо быть готовыми ко всему», — заявил Слуцкий, также выразив надежду на то, что Киев имитирует военную активность, а не готовит провокацию. Дипломат выразил уверенность в том, что Погранслужба ФСБ РФ и Росгвардия сумеют защитить территориальные воды России.





Также Слуцкий считает, что заявления Порошенко о переброске войск в район Черного и Азовского морей являются частью общих действий Киева и Вашингтона по созданию искусственной напряженности в регионе. К этой же цепи событий депутат Госдумы отнес и призывы американских сенаторов к президенту США Дональду Трампу провести операцию «по установлению свободы судоходства» в Керченском проливе.