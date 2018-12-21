Слуцкий предупредил о возможных военных провокациях Украины

Киевские власти могут провести повторную военную провокацию в попытке привлечь внимание западных союзников и решить внутренние проблемы, связанные с грядущими выборами. Более того, заявления президента Украины Петра Порошенко о переброске войск к Черному и Азовскому морям и призывы американских сенаторов провести операцию в защиту «свободы судоходства» через Керченский пролив являются частью совместных действий Киева и Вашингтона по созданию искусственной напряженности в регионе, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Мы действительно видим, что Киев бряцает оружием все громче и громче с одобрения своих заокеанских тьюторов (наставников. — Примеч. Daily Storm). В то же время нельзя исключать [возможности] повторения любой провокации со стороны украинской власти для решения своих внутриэлекторальных проблем, а также привлечения внимания Запада. Надо быть готовыми ко всему», — заявил Слуцкий, также выразив надежду на то, что Киев имитирует военную активность, а не готовит провокацию. Дипломат выразил уверенность в том, что Погранслужба ФСБ РФ и Росгвардия сумеют защитить территориальные воды России.
Также Слуцкий считает, что заявления Порошенко о переброске войск в район Черного и Азовского морей являются частью общих действий Киева и Вашингтона по созданию искусственной напряженности в регионе. К этой же цепи событий депутат Госдумы отнес и призывы американских сенаторов к президенту США Дональду Трампу провести операцию «по установлению свободы судоходства» в Керченском проливе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава Украины Петр Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с РФ, чтобы укрепить свою позицию перед грядущими выборами. По мнению представителя Кремля, Вашингтон продолжит поддерживать киевские власти, поскольку вложил в них слишком много ресурсов и сил, чтобы отказаться от «возможных дивидендов» с русско-украинского политического конфликта.
25 ноября Пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.