Экс-заместитель генсека ООН: Трамп блефует в Сирии и готовит массированный удар

Громкие заявления Трампа о выводе войск из Сирии вполне соответствуют по духу проводимой им политике, но их не следует воспринимать буквально, считает Орджоникидзе: «Я бы сказал, что это только его намерения: вывести войска. Они [американцы] еще пока ничего не сделали. Да, это в духе непредсказуемого Трампа, но не означает, что именно так и будет. Возможно, что его уже переубедили или переубедят».