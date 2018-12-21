Экс-заместитель генсека ООН: Трамп блефует в Сирии и готовит массированный удар

Президент США Дональд Трамп 19 декабря приказал вывести войска из Сирии. В тот же день агентство Reuters сообщило, что находящимся в САР сотрудникам Госдепартамента приказано покинуть страну в течение 24 часов. Бывший заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе уверен, что американский лидер блефует и, возможно, готовит новую военную операцию против Дамаска. Схожего мнения придерживается старший научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Николай Бобкин. По его мнению, заявление Трампа о грядущей отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса нельзя связывать с решениями по Сирии.
«Меня беспокоит, что они приказали за 24 часа вывезти сотрудников Госдепартамента из Сирии, — сказал корреспонденту Daily Storm экс-заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе. — Обычно такие вещи — вывод гражданских лиц с территории возможного поражения — делаются накануне массированного удара. Вполне возможно, войска они выведут, а вот ЧВК — наоборот, увеличат и усилят. Они [наемники] будут охранять нефтяные районы. А ЧВК — это страшное дело, беззаконие. Наемники, — они же, по существу, бандиты, и в данному случае хорошо вооруженные».
Громкие заявления Трампа о выводе войск из Сирии вполне соответствуют по духу проводимой им политике, но их не следует воспринимать буквально, считает Орджоникидзе: «Я бы сказал, что это только его намерения: вывести войска. Они [американцы] еще пока ничего не сделали. Да, это в духе непредсказуемого Трампа, но не означает, что именно так и будет. Возможно, что его уже переубедили или переубедят».
Даже если армейский контингент (около двух тысяч человек) выведут из Сирии, американцы все равно сохранят там свое присутствие, считают оба эксперта. По словам сотрудника РАН Николая Бобкина, американцы продолжат оказывать поддержку сирийским курдам, поскольку именно они являются главными союзниками Вашингтона в регионе.
«Это решение [Трампа] — не значит, что США выходят из Сирии и принимают какие-то российские или иранские условия, или даже [президента Сирии Башара] Асада, — объяснил Бобкин. — Это будет, скорее всего, переброска частей на другие базы, в том числе в район Персидского залива. Их контингент в Сирии никогда не играл значимой роли. Думаю, что в САР они все равно будут оставаться и стремиться к достижению своих целей — противодействию России и главным образом Ирану».
Упреки Трампа в адрес России и Ирана о бездействии против террористов ИГ* в принципе неуместны, поскольку, если бы не иранские части в Сирии, радикалы в САР уже давно победили. «Асад пять-шесть лет держался только на иранской помощи», — заметил Бобкин.
Заявление Трампа об отставке министра обороны США не связано с Сирией, поскольку конфликт между главой Белого дома и Джеймсом Мэттисом возник еще во время обсуждения вопроса о выходе из ядерной сделки с Ираном, отметил Бобкин. Ученый напомнил, что Мэттис был практически единственным в окружении Трампа, кто открыто выступал против разрыва договора.
*ИГ («Исламское государство») — организация запрещена на территории России.