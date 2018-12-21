Роскомнадзору предложили проверить не только Би-би-си

Роскомнадзору не стоит ограничиваться проверкой одной лишь британской радиовещательной компании Би-би-си и телеканала BBC World News — власти должны обратить внимание и на другие иностранные СМИ, многие из которых являются «солдатами информационной войны против России», заявил председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он предложил в качестве кандидатов для проверки радиостанции «Радио Свобода» и «Свободная Европа».
Главред USA Really призвал Роскомнадзор не останавливаться на проверке Би-би-си и их телеканала BBC World News. «Я рассчитываю, что вслед за Би-Би-си Роскомнадзор очень серьезно посмотрит на «Радио Свобода», «Свободную Европу», а также дочерние структуры «Радио Свобода», которые работают на территории России», — заявил он. По его словам, многие из работающих в РФ иностранных СМИ являются «солдатами в информационной войне против России».
«В США ситуация со СМИ-иноагентами тоже непростая. В Украине происходит просто вакханалия, включая дело Вышинского. А мы ведем себя излишне великодушно и благородно. Но так не может продолжаться», — заявил Малькевич «Парламентской газете». Журналист сам стал целью санкций США, введенных против ряда СМИ 19 декабря, — он также является главным редактором издания USA Really.
По мнению Малькевича, обвинения в нарушении правил вещания, выдвинутые британским медиарегулятором Ofcom против российского телеканала RT, нарушают нормы свободы слова. «Получается, что они присваивают себе право указывать на то, как следует освещать ту или иную тему. Но это неприемлемо», — считает журналист. Он добавил, что власти западных стран сами определяют, какой стиль освещения событий является нарушением правил вещания.
Ранее в Роскомнадзоре объявили, что проводят проверку телеканала BBC World News и ресурсов Би-би-си в интернете «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству». В ведомстве отметили, что решение начать такую проверку связано с действиями британского медиарегулятора Ofcom, который накануне объявил о нарушении телеканалом RT правил вещания.
Британский медиарегулятор Ofcom 20 декабря обвинил российский телеканал RT в нарушении правил вещания. По мнению британского медиарегулятора, канал пристрастно освещал события на Украине и в Сирии, а также не придерживался беспристрастности при освещении дела об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Регулятор также сообщил, что рассматривает возможность ввести санкции против телеканала, которые могут включать меры от запрета повтора программ и включения в них обязательных дисклеймеров до штрафов и отзыва лицензии.