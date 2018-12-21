Роскомнадзору предложили проверить не только Би-би-си

Главред USA Really призвал Роскомнадзор не останавливаться на проверке Би-би-си и их телеканала BBC World News. «Я рассчитываю, что вслед за Би-Би-си Роскомнадзор очень серьезно посмотрит на «Радио Свобода», «Свободную Европу», а также дочерние структуры «Радио Свобода», которые работают на территории России», — заявил он. По его словам, многие из работающих в РФ иностранных СМИ являются «солдатами в информационной войне против России».





«В США ситуация со СМИ-иноагентами тоже непростая. В Украине происходит просто вакханалия, включая дело Вышинского. А мы ведем себя излишне великодушно и благородно. Но так не может продолжаться», — заявил Малькевич «Парламентской газете». Журналист сам стал целью санкций США, введенных против ряда СМИ 19 декабря, — он также является главным редактором издания USA Really.





По мнению Малькевича, обвинения в нарушении правил вещания, выдвинутые британским медиарегулятором Ofcom против российского телеканала RT, нарушают нормы свободы слова. «Получается, что они присваивают себе право указывать на то, как следует освещать ту или иную тему. Но это неприемлемо», — считает журналист. Он добавил, что власти западных стран сами определяют, какой стиль освещения событий является нарушением правил вещания.