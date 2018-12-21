Игорь Востриков посмотрел пресс-конференцию Путина и предложил национальную идею

Игорь Востриков, потерявший при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру, поделился с Daily Storm своим впечатлением от большой пресс-конференции Владимира Путина. Президент наговорил «одних и те же обещалок», было бы наивно ждать изменений к лучшему, считает Востриков. Раскритиковал он и слова Путина о том, что основой для укрепления государства должен быть патриотизм. Национальной идеей житель Кемерова предложил сделать не гордость за страну, а сближение людей. Великой державой Россия, по его словам, станет тогда, когда граждане начнут помогать друг другу и действовать во благо страны, а не плыть по течению.





«Патриотизм — определенный элемент управления и способ давления на людей. Сегодня ты патриот, а завтра пойдешь умирать в войне, которую тебе навязали. Я хочу предложить свою национальную идею. Все должны объединиться за все хорошее и против всего плохого», — сказал он в беседе с Daily Storm.