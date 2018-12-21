Игорь Востриков посмотрел пресс-конференцию Путина и предложил национальную идею

Игорь Востриков, потерявший при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру, поделился с Daily Storm своим впечатлением от большой пресс-конференции Владимира Путина. Президент наговорил «одних и те же обещалок», было бы наивно ждать изменений к лучшему, считает Востриков. Раскритиковал он и слова Путина о том, что основой для укрепления государства должен быть патриотизм. Национальной идеей житель Кемерова предложил сделать не гордость за страну, а сближение людей. Великой державой Россия, по его словам, станет тогда, когда граждане начнут помогать друг другу и действовать во благо страны, а не плыть по течению.
«Патриотизм — определенный элемент управления и способ давления на людей. Сегодня ты патриот, а завтра пойдешь умирать в войне, которую тебе навязали. Я хочу предложить свою национальную идею. Все должны объединиться за все хорошее и против всего плохого», — сказал он в беседе с Daily Storm.
Жизнь в России улучшится, когда люди по-настоящему этого захотят, заявил житель Кемерова. «Люди не могут ни объединиться, ни договориться. Законы такие принимаются, потому что действий от народа никаких нет. У нас безвольное общество, — сказал он. — Только небольшая группа людей пытается бороться и что-то менять, остальные ведут неподобающий образ жизни и ничего менять не хотят. Большинство не понимает, что означает повышение НДС или пенсионная реформа, зато их волнует лишний вес окружающих и «Дом-2».
«Для такой великой страны как Россия — это позор»,— сказал он.
«Я не склонен обвинять одного президента. Считаю, что люди сами заслужили такое правительство», — добавил Востриков и посетовал, что сегодня среди россиян «развелось слишком много дегенератов», в том числе из-за того, что «алкоголь дешевле молока».
Он также заметил, что в России есть политики, в том числе оппозиционеры, которые иногда говорят правильные вещи, но мало кто встает на их сторону: «Например, Никита Исаев, иногда даже Алексей Навальный. Они борются, людям глаза открывают, но их никто не поддерживает. Навальный вообще целенаправленно убил в людях желание митинговать, потому что то, как он это организовывает — ни в какие рамки не входит».
Игорь Востриков сообщил, что находится в Тайланде. Ранее он опубликовал пост в Instagram с геотегом Голливуда и рассказал, что согласился сняться в американском фильме про трагедию «Зимней вишни». СМИ предположили, что Востриков пошутил. Корреспонденту Daily Storm он заявил, что летит в США после новогодних праздников, но 25 марта планирует вернуться в Кемерово и помянуть семью в годовщину трагедии.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек. Игорь Востриков потерял троих детей, супругу и сестру. После трагедии он стал освещать ход расследования пожара в соцсетях, обвиняя чиновников и сотрудников МЧС в коррупции. Осенью Востриков принял участие в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области, однако не смог победить.