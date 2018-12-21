YouTube заблокировал трансляцию пресс-конференции Путина на канале Навального

YouTube заблокировал трансляцию пресс-конференции президента Владимира Путина на канале «Навальный LIVE». Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что Первый канал пожаловался в YouTube на нарушение авторских прав, потому что в эфире показали телеведущую Марию Ким, чье лицо и голос принадлежат телекомпании.
«Мы вчера вели трансляцию пресс-конференции Путина с комментариями. Довольно успешно. По просмотрам в онлайне нас только РТР обогнала, а остальные (от «Дождя» до «Лайфа») далеко позади. Комментировали несколько человек, в основном Милов, который просто по цифрам Путина с его враньем разнес. Трансляция попала в тренды ютюба. И вот сейчас — бах. Заблокировано»,— написал он в своем Telegram-канале.
Навальный отметил, что «Навальный LIVE» покупал права на трансляцию. «[Заблокировали] По жалобе Первого канала. В жизни не угадаете почему. Оказывается, на Первом есть некая ведущая по имени Мария Ким. Она задавала Путину вопрос. И Первый канал написал на нас жалобу: лицо и голос Марии Ким принадлежат Первому каналу, а теперь они у вас на ютюб-канале, поэтому происходит нарушение авторских прав»,— поделился оппозиционер с читателями.
Пресс-конференция Владимира Путина состоялась 20 декабря. На канале «Навальный LIVE» менее чем за сутки ее посмотрели около 250 тысяч человек.