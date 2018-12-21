YouTube заблокировал трансляцию пресс-конференции Путина на канале Навального

YouTube заблокировал трансляцию пресс-конференции президента Владимира Путина на канале «Навальный LIVE». Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что Первый канал пожаловался в YouTube на нарушение авторских прав, потому что в эфире показали телеведущую Марию Ким, чье лицо и голос принадлежат телекомпании.





«Мы вчера вели трансляцию пресс-конференции Путина с комментариями. Довольно успешно. По просмотрам в онлайне нас только РТР обогнала, а остальные (от «Дождя» до «Лайфа») далеко позади. Комментировали несколько человек, в основном Милов, который просто по цифрам Путина с его враньем разнес. Трансляция попала в тренды ютюба. И вот сейчас — бах. Заблокировано»,— написал он в своем Telegram-канале.