Обвинение добавило новую статью Кокорину и Мамаеву

Адвокат Вячеслав Барик заявил, что правоохранители к обвинению футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина добавили статью. Ранее две потасовки в Москве, зачинщиками которых они стали в начале октября, были квалифицированы по статье 116 УК РФ «Побои». Теперь Кокорин и Мамаев обвиняются еще и по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Максимально возможное наказание по этим двум статьям — два года тюрьмы.
«По результатам судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим [директору департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга] Денису Паку и [водителю] Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью. В связи с этим следователь ужесточил обвинение… Расследование уголовного дела продолжается», — рассказал Агентству городских новостей «Москва» адвокат Барик, являющийся защитником Кирилла Кокорина.
Он также отметил, что обвинения по статье 115 были также предъявлены остальным зачинщикам: брату Александра Кокорина Кириллу и Александру Протасовицкому — приятелю футболистов.
По версии правоохранителей, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий устроили 8 октября две драки в Москве — на парковке у гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» на Большой Никитской улице. В потасовке на стоянке у отеля пострадал Виталий Соловчук, а в «побоище» в «Кофемании» — Денис Пак.
11 октября Тверской суд арестовал футболиста «Зенита» Александра Кокорина и игрока «Краснодара» Павла Мамаева до 8 декабря. Под стражу вместе с ними на два месяца были взяты Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. 18 декабря Мосгорсуд отказался отпустить их всех из-под ареста, — было принято решение, что они останутся в СИЗО до 8 февраля.