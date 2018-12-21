Обвинение добавило новую статью Кокорину и Мамаеву

По версии правоохранителей, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий устроили 8 октября две драки в Москве — на парковке у гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» на Большой Никитской улице. В потасовке на стоянке у отеля пострадал Виталий Соловчук, а в «побоище» в «Кофемании» — Денис Пак.





11 октября Тверской суд арестовал футболиста «Зенита» Александра Кокорина и игрока «Краснодара» Павла Мамаева до 8 декабря. Под стражу вместе с ними на два месяца были взяты Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. 18 декабря Мосгорсуд отказался отпустить их всех из-под ареста, — было принято решение, что они останутся в СИЗО до 8 февраля.