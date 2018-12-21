В Конго разбился самолет с тремя российскими пилотами

Три пилота из России находились в самолете Ан-26, который потерпел крушение в Демократической Республике Конго 20 декабря. Об этом сообщил посол России в Конго Алексей Сентебов. Всего на борту воздушного судна летели, по предварительным данным, 23 человека. Издание Сeoafrica.com уточняет, что самолет был зафрахтован избирательной комиссией и возвращался в столицу страны Киншасу после доставки бюллетеней для выборов президента ДРК в город Чикапа.
«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно. Пока не известны имена и судьбы пилотов наших», — сказал Сентебов агентству РИА Новости. Дипломат уточнил, что самолет упал в 35 километрах от Киншасы.
По информации Сeoafrica.com, авиакатастрофа произошла из-за плохих погодных условий, погибли пять членов экипажа и один пассажир.
Разбившийся Ан-26 1984 года выпуска, по информации агентства, принадлежал авиакомпании GomAir. Пилоты перестали выходить на связь вечером 20 декабря по местному времени. В тот момент воздушное судно находилось на расстоянии около 40 километров от международного аэропорта Нджили.
Выборы в ДРК должны были состояться в четверг, 20 декабря, но избирком страны отложил их на 10 дней из-за пожара, который уничтожил электронные устройства для подсчета голосов.
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