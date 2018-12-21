В Конго разбился самолет с тремя российскими пилотами

«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно. Пока не известны имена и судьбы пилотов наших», — сказал Сентебов агентству РИА Новости. Дипломат уточнил, что самолет упал в 35 километрах от Киншасы.





По информации Сeoafrica.com, авиакатастрофа произошла из-за плохих погодных условий, погибли пять членов экипажа и один пассажир.