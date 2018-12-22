Пожар на руднике в Соликамске заблокировал горняков на глубине 360 метров

Пожар на Соликамском калийном руднике «Уралкалия» заблокировал выход на поверхность девяти горнякам. На момент возгорания под землей находились 17 человек, восьмерым удалось выбраться на поверхность. Связь с заблокированными шахтерами пока установить не удается. По предварительным данным, возгорание возникло из-за проведения строительных работ в стволе шахты. На месте происшествия работают горноспасатели, которые пытаются добраться до заблокированных шахтеров.
Спасательная операция не будет прекращена с наступлением ночи, сообщил ТАСС мэр Соликамска Александр Федотов. «Работы останавливаться на ночь не будут», — сказал он.
По его словам, на месте ЧП находятся сотрудники скорой помощи и экстренных служб. Также к оказанию помощи готовы отделения реанимации Соликамска и отделения реанимации, токсикологии и ожоговое отделение Березников, внештатные специалисты министерства здравоохранения края по токсикологии и ожогам.
По данным ТАСС, пожар возник в шахте на отметке 340 метров. Первоначально источники в службе технического надзора региона причиной возгорания называли нарушение технологического процесса, что могло вызвать взрыв метана. Впоследствии эту информацию опровергли в «Уралкалии». Представитель компании заявил, что это не метан, а задымление связано с проведением строительных работ на строящемся стволе рудника «Соликамск-3».
Блогер Потапов Евгений в своем Twitter сообщил, что каждый заблокированный под землей горняк имеет спасательный баллон с воздухом. «Баллона хватит на час, и его нужно будет задействовать, когда на глубине 350 метров (там находятся горняки) закончится воздух», — написал он и добавил, что остановить пожар и наладить связь с шахтерами пока не удалось.
К шахте «Уралкалия» в Соликамске прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщила представитель регионального правительства Дарья Левченко. По ее словам, на месте работает оперативный штаб. На место пожара также выехали врио министра краевого здравоохранения Оксана Мелехова и руководитель регионального Центра медицины катастроф Олег Федоткин, сообщает РИА Новости.
По факту происшествия на шахте «Уралкалия» управление Следственного комитета России по Пермскому краю проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего. По данным представителя компании, год назад рудник был передан подрядчику для производственных работ со всеми сопутствующими мероприятиями, включая выполнение мер промышленной безопасности и охраны труда.
4 августа 2017 года на руднике «Мир» компании «АЛРОСА» произошла авария, в результате которой под завалами оказался 151 шахтер. В шахту попало около 250 тысяч кубических метров грунтовых вод. В первые минуты на поверхность смогли выбраться 142 человека. Эвакуацию персонала осложнили неработающие подъемники: из-за подтопления отключилась электроэнергия. Одного из горняков удалось спасти на следующий день. Восемь человек погибли. Поисково-спасательные работы были прекращены 26 августа из-за опасности затопления подземных выработок грунтовыми водами.