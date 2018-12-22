Пожар на руднике в Соликамске заблокировал горняков на глубине 360 метров

Пожар на Соликамском калийном руднике «Уралкалия» заблокировал выход на поверхность девяти горнякам. На момент возгорания под землей находились 17 человек, восьмерым удалось выбраться на поверхность. Связь с заблокированными шахтерами пока установить не удается. По предварительным данным, возгорание возникло из-за проведения строительных работ в стволе шахты. На месте происшествия работают горноспасатели, которые пытаются добраться до заблокированных шахтеров.





Спасательная операция не будет прекращена с наступлением ночи, сообщил ТАСС мэр Соликамска Александр Федотов. «Работы останавливаться на ночь не будут», — сказал он.





По его словам, на месте ЧП находятся сотрудники скорой помощи и экстренных служб. Также к оказанию помощи готовы отделения реанимации Соликамска и отделения реанимации, токсикологии и ожоговое отделение Березников, внештатные специалисты министерства здравоохранения края по токсикологии и ожогам.