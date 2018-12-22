Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) указать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Подписывая закон, глава государства отметил, что эти изменения в законодательстве дадут украинцам полную информацию и облегчат выбор православной церкви.
«Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций, которые входят в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины, в стране, которая законом признана совершившей военную агрессию против страны и/или временно оккупировала часть территории страны» — говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.
Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания, подчеркнул Порошенко, подписывая закон. По его словам, внесенные изменения в закон создают лучшие условия по реализации этого права для тех, кто решает принадлежать к УПЦ МП или к вновь созданной автокефальной Православной церкви Украины.
«Выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами, когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять. Реализация закона позволит гражданам [получить] всю полноту информации», — подчеркнул Порошенко.
Верховная рада 20 декабря приняла законопроект о внесении изменений в действующий закон «О свободе совести и религиозных организациях». Согласно поправкам, УПЦ МП обязана в своем названии указывать принадлежность к РПЦ как к «центру управления, который находится в стране-агрессоре». Согласно закону, Министерство культуры Украины будет проверять религиозные организации, и если у них найдут куратора в России, то обяжут изменить название.
Голосование закончилось потасовкой между депутатами. Драку устроил депутат из «Народного фронта» Юрий Береза, который набросился на представителя «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича. Это произошло после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат с надписью «Агента Путина Медведчука — под суд». Медведчук — председатель движения «Украинский выбор».