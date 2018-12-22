Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) указать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Подписывая закон, глава государства отметил, что эти изменения в законодательстве дадут украинцам полную информацию и облегчат выбор православной церкви.





«Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций, которые входят в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины, в стране, которая законом признана совершившей военную агрессию против страны и/или временно оккупировала часть территории страны» — говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.





Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания, подчеркнул Порошенко, подписывая закон. По его словам, внесенные изменения в закон создают лучшие условия по реализации этого права для тех, кто решает принадлежать к УПЦ МП или к вновь созданной автокефальной Православной церкви Украины.





«Выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами, когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять. Реализация закона позволит гражданам [получить] всю полноту информации», — подчеркнул Порошенко.