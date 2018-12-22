Попытки прорваться к заблокированным в шахте Соликамска закончились неудачей

Горноспасатели сделали четыре попытки спуститься к заблокированным в шахте Соликамска рабочим подрядной организации. Все они завершились неудачно. Связь с находящимися в стволе шахты также отсутствует. Шансы на спасение пока остаются, сообщил начальник организации «УС-30» Андрей Максимов. По его словам, обрушений в шахте не наблюдается, однако задымление еще сохраняется.
В шахту, где на глубине 360 метров оказались заблокированными девять рабочих подрядной организации, спустилась пожарная машина. Она выработала запас воды и вернулась на поверхность с информацией о том, что температура воздуха по всей площади шахты составляет 70-90 градусов по Цельсию. «Пожар скорее тлеет, чем просто горит», — пишет Telegram-канал Hue.
Telegram-канал также сообщает со ссылкой на начальника ФГУП «УС-30», что основной объем кислорода на глубине, где находятся рабочие, сгорел и время, на которое рассчитаны индивидуальные баллоны каждого горняка, уже давно вышло.
Обрушений на шахте не наблюдается, рассказал ТАСС начальник организации Андрей Максимов. По его словам, шансы на спасение заблокированных на глубине рабочих остаются. «Связь пока установить с заблокированными не удалось. В рамках контракта они выполняли работы по возведению бетонной плиты. Говоря о шансах — есть надежда, что люди спасутся. Туда пока нет доступа, задымление еще сохраняется», — приводит его слова агентство.