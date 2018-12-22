Попытки прорваться к заблокированным в шахте Соликамска закончились неудачей

Горноспасатели сделали четыре попытки спуститься к заблокированным в шахте Соликамска рабочим подрядной организации. Все они завершились неудачно. Связь с находящимися в стволе шахты также отсутствует. Шансы на спасение пока остаются, сообщил начальник организации «УС-30» Андрей Максимов. По его словам, обрушений в шахте не наблюдается, однако задымление еще сохраняется.





В шахту, где на глубине 360 метров оказались заблокированными девять рабочих подрядной организации, спустилась пожарная машина. Она выработала запас воды и вернулась на поверхность с информацией о том, что температура воздуха по всей площади шахты составляет 70-90 градусов по Цельсию. «Пожар скорее тлеет, чем просто горит», — пишет Telegram-канал Hue.