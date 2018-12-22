В СКР сообщили о возможной гибели горняков в соликамской шахте «Уралкалия»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с пожаром в соликамской шахте «Уралкалия». В ведомстве сообщили, что поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне возгорания люди погибли, то дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек (часть 3 статьи 216 УК РФ).





По данным следствия, работы на руднике шахты «Уралкалия» в Соликамске проводились работниками сторонней подрядной организации. На момент возгорания под землей находились 17 человек, восемь из которых были выведены на поверхность и не пострадали. Связи с остающимися в шахте людьми нет, говорится в сообщении СКР по Пермскому краю.





Сетевое издание «Местное время.ру» со ссылкой на свои источники утверждает, что все девять рабочих, заблокированные под землей, погибли. По его словам, люди сгорели заживо, поскольку температура в стволе шахты поднялась до 200 градусов по Цельсию.





Другой источник издания сообщил, что первые несколько часов после пожара рабочие выходили на связь по рации и об их судьбе была какая-то информация. «С ним говорили по рациям, а потом они перестали отвечать. Найти их шансов очень мало, так как когда еще два часа назад одна из бригад спасателей спустилась на отметку 300 метров, температура там была почти 80 градусов», — рассказал он и добавил, что в таких условиях подобраться к заблокированным людям не представляется возможным.





Ранее начальник ФГУП «УС-30» Андрей Максимов рассказал изданию, что шансов выжить у заблокированных в шахте рабочих нет. «У них [рабочих] есть средства индивидуальной защиты, специальные шахтные самоспасатели, но уже это время, к сожалению, закончилось. Шансы на их спасение невысокие», — приводит его слова «Местное время.ру».