Российского туриста подозревают в попытке ограбления банка на Шпицбергене

Полиция Лонгйира подозревает гражданина России в попытке ограбить филиал норвежского банка SpareBank 1 Nord-Norge на Шпицбергене. Он был задержан 21 декабря в центре города вскоре после ограбления и доставлен в Тромсе, где суд постановил арестовать его на четыре недели. 29-летний россиянин обвиняется не только в попытке ограбления, но и в угрозах с применением огнестрельного оружия и в нарушении законодательства Норвегии об оружии.





Гражданин России находился на Шпицбергене в качестве туриста, говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора архипелага Кьерстин Асхольт. По ее данным, россиянин 21 декабря в 10:40 по местному времени зашел в отделение банка и, угрожая винтовкой системы «Маузер», взятой на прокат в Лонгйире, потребовал выдать ему 70 тысяч норвежских крон (около 55 тысяч рублей).





Практически сразу после ограбления мужчина был задержан полицией и доставлен в Тромсе, суд которого принял решение заключить его под стражу на 28 дней.





«Инцидент показывает, что мы на Шпицбергене, к сожалению, больше не защищены от преступных действий, которые мы до сих пор видели только на материке», — сказала губернатор Кьерстина Асхольт, комментируя первую в истории архипелага попытку ограбления банка.