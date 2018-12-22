Спецпредставитель Трампа в коалиции по борьбе с ИГ* подал в отставку

Специальный представитель президента США в международной коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк подал в отставку из-за несогласия с решением Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. Прошение о своей досрочной отставке он подал в Госдепартамент 21 декабря. Оно вступает в силу 31 декабря, сообщает телеканал CBS News. В свою очередь глава Белого дома заявил, что об остатках террористической организации на территории Сирии могут позаботиться страны региона, в том числе Турция.





Бретт Макгерк планировал покинуть свой пост в феврале 2019 года. Однако, сообщают источники CBS News, спецпредставитель президента сообщил госсекретарю Майку Помпео о том, что ускорит свой уход с поста из-за «сильного несогласия» с решением Дональда Трампа вывести 2000 американских военнослужащих из Сирии, фактически оставив одних союзников США в регионе.





По информации телеканала, Макгерк подал в отставку 21 декабря, всего день спустя после ухода с поста главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Последним днем его работы на должности специального представителя президента в международной коалиции по борьбе с ИГ станет 31 декабря. Как ожидается, он перейдет на работу в Стэнфордский университет.