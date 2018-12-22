Спецпредставитель Трампа в коалиции по борьбе с ИГ* подал в отставку

Специальный представитель президента США в международной коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк подал в отставку из-за несогласия с решением Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. Прошение о своей досрочной отставке он подал в Госдепартамент 21 декабря. Оно вступает в силу 31 декабря, сообщает телеканал CBS News. В свою очередь глава Белого дома заявил, что об остатках террористической организации на территории Сирии могут позаботиться страны региона, в том числе Турция.
Бретт Макгерк планировал покинуть свой пост в феврале 2019 года. Однако, сообщают источники CBS News, спецпредставитель президента сообщил госсекретарю Майку Помпео о том, что ускорит свой уход с поста из-за «сильного несогласия» с решением Дональда Трампа вывести 2000 американских военнослужащих из Сирии, фактически оставив одних союзников США в регионе.
По информации телеканала, Макгерк подал в отставку 21 декабря, всего день спустя после ухода с поста главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Последним днем его работы на должности специального представителя президента в международной коалиции по борьбе с ИГ станет 31 декабря. Как ожидается, он перейдет на работу в Стэнфордский университет.
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что США изначально вводили войска на территорию Сирии на три месяца. При этом он подчеркнул, что прошло семь лет и «мы никогда оттуда не уходили».
«Когда я стал президентом, ИГ сходило с ума. Теперь ИГ в значительной степени повержено, и другие региональные страны, включая Турцию, должны позаботиться о том, что там осталось. Мы возвращаемся домой», — написал он.
Президент США Дональд Трамп 19 декабря приказал вывести весь американский воинский контингент из Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Соединенные Штаты уже приступили к выводу войск. Сотрудников Госдепартамента США эвакуируют в течение суток, а американских военных — в срок от 60 до 100 дней.
Трамп неоднократно заявлял, что желает вывести американские войска из большинства конфликтов с их участием. В интервью с Washington Post в ноябре он сказал: «Наши войска находятся в Афганистане только потому, что буквально все эксперты говорят: если наших сил там не будет, то войну принесут к нам». Также глава Белого дома призывал «перестать тратить деньги на другие страны и направить их на восстановление нашего государства».
*ИГ («Исламское государство») — террористическая организация, запрещена в России.