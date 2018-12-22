Вячеслав Володин посетит с официальным визитом Вьетнам

23 – 24 декабря делегация Государственной Думы во главе с Председателем Вячеславом Володиным посетит с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам (г. Ханой).





​В состав делегации входят Первый заместитель Председателя Государственной Думы Иван Мельников, представители всех фракций Государственной Думы, председатели ведущих профильных комитетов, в том числе председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель Комитета по энергетике Павел Завальный, председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, координатор депутатской группы по связям с парламентом Вьетнама Леонид Калашников.





23 декабря Председатель Государственной Думы примет участие в возложении венков к Мавзолею Хо Ши Мина и памятнику Павшим героям.

​24 декабря состоятся двусторонние встречи. Вячеслав Володин встретится с Генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама, Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом, Премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком.





​Также состоится встреча с Председателем Национального собрания Вьетнама госпожой Нгуен Тхи Ким Нган. Основными темами обсуждения станут вопросы двустороннего взаимодействия России и Вьетнама, в том числе в рамках парламентского измерения. Планируется Подписание Регламента Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным Собранием Вьетнама.





Последняя встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и Председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган состоялась в рамках III Совещания спикеров парламентов стран Евразии 8 октября 2018 года.





​7 сентября 2018 года в ходе встречи с Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом Вячеслав Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня с Национальным собранием Вьетнама.