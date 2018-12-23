В шахте «Уралкалия» в Соликамске найдены тела всех девяти рабочих

Спасатели обнаружили тела всех девятерых рабочих подрядной организации «УС-30», которые оказались заблокированными и погибли из-за пожара в аварийной шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края. Спасательная группа готовится в эвакуации тел погибших рабочих. Одновременно в шахте ликвидируется последний очаг возгорания, сообщили в пресс-службе губернатора края.





«Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек», — сообщила пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко.





Тело девятого рабочего было обнаружено позже в том же помещении, где ранее спасатели нашли шестерых погибших, рассказали в оперативном штабе МЧС. Подъем тел на поверхность пока не начался, идет подготовка к их эвакуации, уточнили в штабе и добавили, что в шахте ликвидируется последний очаг возгорания.





Родственники погибших рабочих из Башкирии уже выехали к месту происшествия, сообщила Дарья Левченко. Губернатор Пермского края поручил оказать им всю необходимую помощь, добавила она.





Власти Соликамска отменили все культурно-развлекательные мероприятия на ближайшие два дня из-за трагедии на шахте «Уралкалия», где погибли девять рабочих. «В связи с произошедшей трагедией в Соликамском городском округе отменены все культурно-развлекательные мероприятия 23 и 24 декабря», — говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.