В шахте «Уралкалия» в Соликамске найдены тела всех девяти рабочих

Спасатели обнаружили тела всех девятерых рабочих подрядной организации «УС-30», которые оказались заблокированными и погибли из-за пожара в аварийной шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края. Спасательная группа готовится в эвакуации тел погибших рабочих. Одновременно в шахте ликвидируется последний очаг возгорания, сообщили в пресс-службе губернатора края.
«Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек», — сообщила пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко.
Тело девятого рабочего было обнаружено позже в том же помещении, где ранее спасатели нашли шестерых погибших, рассказали в оперативном штабе МЧС. Подъем тел на поверхность пока не начался, идет подготовка к их эвакуации, уточнили в штабе и добавили, что в шахте ликвидируется последний очаг возгорания.
Родственники погибших рабочих из Башкирии уже выехали к месту происшествия, сообщила Дарья Левченко. Губернатор Пермского края поручил оказать им всю необходимую помощь, добавила она.
Власти Соликамска отменили все культурно-развлекательные мероприятия на ближайшие два дня из-за трагедии на шахте «Уралкалия», где погибли девять рабочих. «В связи с произошедшей трагедией в Соликамском городском округе отменены все культурно-развлекательные мероприятия 23 и 24 декабря», — говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.
Днем 22 декабря на Соликамском калийном руднике компании «Уралкалий» произошел пожар. На момент возгорания под землей находились 17 человек — рабочие порядной организации «УС-30». Восьмерым удалось выбраться на поверхность, девять оказались заблокированными на глубине 360 метров. Пожар возник на глубине 340 метров, общая глубина шахты составляет 500 метров.
Причиной пожара могло стать возгорание проходческого полока (подвесной платформы для размещения механизмов, оборудования и рабочих), диаметр которого составляет семь метров, предположили в экстренных службах. Представители компании считают, что задымление и пожар в стволе шахты произошли из-за возгорания монтажной пены и строительного мусора.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с пожаром в соликамской шахте «Уралкалия». Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных и иных работ, повлекшего смерть трех и более человек (часть 3 статьи 216 УК РФ).