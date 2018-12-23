Путин поручил оказать максимальную помощь семьям погибших на шахте в Соликамске

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил происшествие на шахте «Уралкалия» в Соликамске с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства поручил оказать максимальную помощь родным и близким погибших рабочих, а также объективно и всесторонне изучить обстоятельства трагедии.
«Президент выслушал их доклады и поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших», — сказал Песков и добавил, что перед следственными органами поставлена задача разобраться с обстоятельствами и причинами, которые привели к гибели людей.
Ранее о телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил глава края. «Президент звонил сегодня утром. Запрашивал отчет по ситуации. Я детально ему рассказал, как развивались события», — рассказал Решетников. Также он добавил, что глава государства дал ему два основных поручения — оказать максимальную помощь родным и близким погибших и объективно и всесторонне изучить обстоятельства, которые привели к трагедии.
Утром 23 декабря губернатор Пермского края рассказал в Facebook о деталях ЧП и ходе спасательной операции на шахте «Уралкалия» в Соликамске. По его словам, первый сигнал о задымлении поступил в МЧС в 10:50 мск. Возгорание случилось на глубине 365 метров. Первые попытки спуститься вниз были неудачными из-за высокой температуры — 70-80 градусов. И лишь после шестой попытки стало понятно, что шансов найти живых под землей больше нет, отметил Решетников.
Глава края также подписал указ об объявлении 24 декабря в регионе днем траура в связи с гибелью людей при пожаре на шахте в Соликамске. Кроме того, Решетников поручил региональному правительству выплатить каждой семье погибшего, вне зависимости от региона, по одному миллиону рублей. Отдельно губернатором было дано поручение краевым социальным службам обеспечить индивидуальное сопровождение родственников и близких погибших, а также оказать им всю необходимую помощь.
Начальник подрядной организации «УС-30» Андрей Максимов заявил, что за счет предприятия каждой семье погибшего будет оказана помощь в размере двух миллионов рублей. Кроме того, в зависимости от наличия в семьях иждивенцев будет оказана материальная помощь в размере среднемесячного заработка за прошедший год из расчета на каждого нетрудоспособного. Помимо этого будет осуществлена страховая выплата в сумме около одного миллиона рублей на каждого погибшего, добавил он.
Днем 22 декабря на Соликамском калийном руднике компании «Уралкалий» произошел пожар. На момент возгорания под землей находились 17 человек — рабочие порядной организации «УС-30». Восьмерым удалось выбраться на поверхность, девять оказались заблокированными на глубине 360 метров. Пожар возник на глубине 340 метров, общая глубина шахты составляет 500 метров.
Причиной пожара могло стать возгорание проходческого полока (подвесной платформы для размещения механизмов, оборудования и рабочих), диаметр которого составляет семь метров, предположили в экстренных службах. Представители компании считают, что задымление и пожар в стволе шахты произошли из-за возгорания монтажной пены и строительного мусора.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с пожаром в соликамской шахте «Уралкалия». Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных и иных работ, повлекшего смерть трех и более человек (часть 3 статьи 216 УК РФ).