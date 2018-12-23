Путин поручил оказать максимальную помощь семьям погибших на шахте в Соликамске

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил происшествие на шахте «Уралкалия» в Соликамске с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства поручил оказать максимальную помощь родным и близким погибших рабочих, а также объективно и всесторонне изучить обстоятельства трагедии.





«Президент выслушал их доклады и поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших», — сказал Песков и добавил, что перед следственными органами поставлена задача разобраться с обстоятельствами и причинами, которые привели к гибели людей.





Ранее о телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил глава края. «Президент звонил сегодня утром. Запрашивал отчет по ситуации. Я детально ему рассказал, как развивались события», — рассказал Решетников. Также он добавил, что глава государства дал ему два основных поручения — оказать максимальную помощь родным и близким погибших и объективно и всесторонне изучить обстоятельства, которые привели к трагедии.





Утром 23 декабря губернатор Пермского края рассказал в Facebook о деталях ЧП и ходе спасательной операции на шахте «Уралкалия» в Соликамске. По его словам, первый сигнал о задымлении поступил в МЧС в 10:50 мск. Возгорание случилось на глубине 365 метров. Первые попытки спуститься вниз были неудачными из-за высокой температуры — 70-80 градусов. И лишь после шестой попытки стало понятно, что шансов найти живых под землей больше нет, отметил Решетников.