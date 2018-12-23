Цунами унесло жизни более 220 человек в Индонезии

Число погибших в результате цунами на островах Суматра и Ява в Индонезии, возросло до 222 человек. Пострадали от стихии 843 человека, 28 числятся пропавшими без вести, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий станы Сутопо Пурво Нугрохо. По его словам, число погибших и пострадавших может вырасти.
Агентство опубликовало снимки последствий, вызванных цунами, обрушившегося на побережье Индонезии после извержения вулкана на острове Анак-Кракатау, 23 декабря в 21.27 по местному времени (17.27 мск).
Цунами обрушилось на побережье Зондского пролива, разделяющем острова Ява и Суматра, в ночь на 23 декабря. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау, сообщают источники AFP. Первоначально Агентство метеорологии, климата и геофизики Индонезии предупредило жителей об угрозе возникновения высоких волн в проливе, не объявляя при этом угрозу цунами. По его первоначальным данным, волны не должны были превышать одного метра.
В российском посольстве в Джакарте сообщили со ссылкой на индонезийские власти, что погибших и пострадавших в результате цунами граждан России. «Места, где были зафиксированы удары стихии, не пользуются популярностью среди иностранцев, в основном туда ездят местные туристы», — приводит ТАСС слова официального представителя дипломатической миссии Дениса Тетюшина. При этом он добавил, что посольство находится в постоянном контакте с властями и следит за ситуацией в регионе бедствия.
Напомним, 28 сентября Индонезию потрясло мощное землетрясение магнитудой 7,4, после которого на прибрежные города острова Сулавеси обрушилось цунами. Высота волны достигала трех метров. В в результате стихии погибло более 1700 человек, тяжелые ранения получили свыше 2600 жителей пострадавших районов. Наибольшее число погибших пришлось на город Палу, где жертвами стихии стали более 1500 человек.
Свои соболезнования руководству Индонезии и ее народу выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. В посольстве России в Джакарте сообщили, что пока данных о пострадавших и погибших россиянах нет. В дипломатический миссии считают, что, скорее всего, граждан России на острове Сулавеси нет, поскольку данная территория не является туристическим районом.