Цунами унесло жизни более 220 человек в Индонезии

Напомним, 28 сентября Индонезию потрясло мощное землетрясение магнитудой 7,4, после которого на прибрежные города острова Сулавеси обрушилось цунами. Высота волны достигала трех метров. В в результате стихии погибло более 1700 человек, тяжелые ранения получили свыше 2600 жителей пострадавших районов. Наибольшее число погибших пришлось на город Палу, где жертвами стихии стали более 1500 человек.





Свои соболезнования руководству Индонезии и ее народу выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. В посольстве России в Джакарте сообщили, что пока данных о пострадавших и погибших россиянах нет. В дипломатический миссии считают, что, скорее всего, граждан России на острове Сулавеси нет, поскольку данная территория не является туристическим районом.