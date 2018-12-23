СКР задержал четырех сотрудников подрядчика из-за гибели рабочих на шахте в Соликамске

В рамках уголовного дела о гибели девяти рабочих на шахте «Уралкалия» в Соликамске задержаны четыре сотрудника подрядной организации ФГУП «УС-30» — горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка №5 Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин, сообщается на сайте Следственного комитета России.





Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и ответственных за соблюдение правил безопасности. В ходе оперативных мероприятий изымаются документы и проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, говорится в сообщении СКР.





Расследованием уголовного дела по факту гибели людей на шахте «Уралкалия» в Соликамске будет заниматься центральный аппарат СКР. «По поручению [председателя Следственного комитета] Александра Бастрыкина для всестороннего тщательного и наиболее полного расследования уголовное дело по факту гибели девяти рабочих передано в центральный аппарат ведомства», — отмечается в сообщении. При этом подчеркивается, что ход расследования взят главой СКР под личный контроль.





Ранее Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в связи с пожаром в соликамской шахте «Уралкалия». Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных и иных работ, повлекшего смерть трех и более человек (часть 3 статьи 216 УК РФ).