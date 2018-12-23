СКР задержал четырех сотрудников подрядчика из-за гибели рабочих на шахте в Соликамске

В рамках уголовного дела о гибели девяти рабочих на шахте «Уралкалия» в Соликамске задержаны четыре сотрудника подрядной организации ФГУП «УС-30» — горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка №5 Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и ответственных за соблюдение правил безопасности. В ходе оперативных мероприятий изымаются документы и проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, говорится в сообщении СКР.
Расследованием уголовного дела по факту гибели людей на шахте «Уралкалия» в Соликамске будет заниматься центральный аппарат СКР. «По поручению [председателя Следственного комитета] Александра Бастрыкина для всестороннего тщательного и наиболее полного расследования уголовное дело по факту гибели девяти рабочих передано в центральный аппарат ведомства», — отмечается в сообщении. При этом подчеркивается, что ход расследования взят главой СКР под личный контроль.
Ранее Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в связи с пожаром в соликамской шахте «Уралкалия». Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных и иных работ, повлекшего смерть трех и более человек (часть 3 статьи 216 УК РФ).
Днем 22 декабря на Соликамском калийном руднике компании «Уралкалий» произошел пожар. На момент возгорания под землей находились 17 человек — рабочие порядной организации «УС-30». Восьмерым удалось выбраться на поверхность, девять оказались заблокированными на глубине 360 метров. Пожар возник на глубине 340 метров, общая глубина шахты составляет 500 метров.
Причиной пожара могло стать возгорание проходческого полока (подвесной платформы для размещения механизмов, оборудования и рабочих), диаметр которого составляет семь метров, предположили в экстренных службах. Представители компании считают, что задымление и пожар в стволе шахты произошли из-за возгорания монтажной пены и строительного мусора.
Утром 23 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об объявлении 24 декабря в регионе днем траура. Также он поручил региональному правительству выплатить каждой семье погибшего по одному миллиону рублей. В подрядной организации «УС-30» объявили об оказании материальной помощи семьям погибших, которая составит около трех миллионов рублей.