Миграционной политикой займется управление президента по обеспечению конституционных прав

Президент России Владимир Путин подписал указ о реорганизации управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан. Документ возлагает на управление вопросы государственной миграционной политики. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.
«Реорганизовать управление президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан, возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента Российской Федерации по вопросам государственной миграционной политики», — говорится в указе.
Документ также утверждает прилагаемое к указу новое положение об управлении президента по обеспечению прав граждан. Этим же документом глава государства поручает главе своей администрации Антону Вайно в месячный срок разработать и утвердить структуру и штатное расписание реорганизованной структуры. Кроме того, ему поручено организовать предупреждение работников управления «о возможном увольнении из администрации президента РФ в связи с организационно-штатными мероприятиями».
О создании четких правил въезда и получения права на проживание, работу и российского гражданства Владимир Путин говорил в конце октября во время выступления на VI Всемирном конгрессе соотечественников. Президент сообщил, что подписал указ «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы». По его словам, документ снимает многие проблемы для соотечественников, которые хотят получить гражданство России. Путин также отметил, что Россия готова предоставлять соотечественникам убежище в случае гонений за рубежом независимо от того, в какой стране они проживают.
В 2012 году Путин предложил программу по признанию соотечественниками носителей русского языка. Однако программа была заблокирована в 2014 году при правках закона о гражданстве, которые предусматривали необходимость предоставлять справку от иностранного государства о выходе из гражданства. В сентябре 2017 года удалось с большим трудом отменить требование предоставления такой справки только для жителей Украины.