Миграционной политикой займется управление президента по обеспечению конституционных прав

Президент России Владимир Путин подписал указ о реорганизации управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан. Документ возлагает на управление вопросы государственной миграционной политики. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.





«Реорганизовать управление президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан, возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента Российской Федерации по вопросам государственной миграционной политики», — говорится в указе.





Документ также утверждает прилагаемое к указу новое положение об управлении президента по обеспечению прав граждан. Этим же документом глава государства поручает главе своей администрации Антону Вайно в месячный срок разработать и утвердить структуру и штатное расписание реорганизованной структуры. Кроме того, ему поручено организовать предупреждение работников управления «о возможном увольнении из администрации президента РФ в связи с организационно-штатными мероприятиями».