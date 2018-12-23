Эрдоган: Нетаньяху сеет зло и занимается государственным террором

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в проведении политики государственного террора по отношению к палестинцам. Таким образом турецкий лидер ответил на пост израильского премьера в Twitter, где он называет Эрдогана «оккупантом северного Кипра». По его словам, израильские власти не имеют права выступать с обвинениями других, пока они не ответят за собственные преступления против человечности.





«Эрдоган — голос угнетенных, а вы [Биньямин Нетаньяху] — голос угнетателей. Вы ведете государственный терроризм», — приводит слова турецкого президента агентство Anadolu.





Турецкий президент также заявил, что Нетаньяху обрушился с критикой не на того политика. «Как президент Турции я предпринимаю все шаги для помощи угнетенным, а глава израильского правительства сеет зло», — подчеркнул он и добавил, что Израиль не вправе выступать с обвинениями в адрес других до тех пор, пока не ответит за собственные злодеяния, преступления против человечности, массовые убийства и разрушения.





22 декабря Беньямин Нетаньяху в своем аккаунте в Twitter напал на президента Турции относительно проведения контртеррористической операции в северной части Кипра. «Эрдоган — оккупант северного Кипра, чья армия убивает женщин и детей в курдских деревнях внутри и за пределами Турции — не должен проповедовать Израилю», — написал израильский премьер.