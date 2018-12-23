Пожар на соликамской шахте «Уралкалия» потушен

Пожар в стволе шахты «Уралкалия» в Соликамске, где погибли девять рабочих подрядной организации «УС-30», полностью ликвидирован. В шахте на глубине 363 метра остаются тела еще двоих погибших, сообщили в оперативном штабе. В МЧС Пермского края отметили, что подъем тел погибших происходит в сложнейших условиях из постоянно прибывающих грунтовых вод.
«Спасатели подняли тело шестого горняка. Пожар полностью потушен, все очаги горения ликвидированы», — сообщил представитель оперативного штаба на месте происшествия.
В краевом МЧС рассказали сетевому изданию «59.ру», что к подъему тел погибших рабочих привлечены военизированные горноспасательные подразделения МЧС России из Екатеринбурга, Североуральска и Нижнего Тагила. «Сейчас специалисты МЧС откачивают постоянно прибывающие грунтовые воды, проводят замеры газовой обстановки. Подъем тел осуществляется в сложнейших условиях», — отметили в ведомстве.
На месте чрезвычайного происшествия работают 162 сотрудника экстренных служб и 38 единиц специальной техники.
Днем 22 декабря на Соликамском калийном руднике компании «Уралкалий» произошел пожар. На момент возгорания под землей находились 17 человек — рабочие порядной организации «УС-30». Восьмерым удалось выбраться на поверхность, девять оказались заблокированными на глубине 360 метров. Пожар возник на глубине 340 метров, общая глубина шахты составляет 500 метров.
Утром 23 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об объявлении 24 декабря в регионе днем траура. Также он поручил региональному правительству выплатить каждой семье погибшего по одному миллиону рублей. В подрядной организации «УС-30» объявили об оказании материальной помощи семьям погибших, которая составит около трех миллионов рублей.
Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в связи с пожаром в соликамской шахте «Уралкалия». Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных и иных работ, повлекшего смерть трех и более человек (часть 3 статьи 216 УК РФ).