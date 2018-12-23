Пожар на соликамской шахте «Уралкалия» потушен

Днем 22 декабря на Соликамском калийном руднике компании «Уралкалий» произошел пожар. На момент возгорания под землей находились 17 человек — рабочие порядной организации «УС-30». Восьмерым удалось выбраться на поверхность, девять оказались заблокированными на глубине 360 метров. Пожар возник на глубине 340 метров, общая глубина шахты составляет 500 метров.





Утром 23 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об объявлении 24 декабря в регионе днем траура. Также он поручил региональному правительству выплатить каждой семье погибшего по одному миллиону рублей. В подрядной организации «УС-30» объявили об оказании материальной помощи семьям погибших, которая составит около трех миллионов рублей.





Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в связи с пожаром в соликамской шахте «Уралкалия». Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных и иных работ, повлекшего смерть трех и более человек (часть 3 статьи 216 УК РФ).