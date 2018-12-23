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Кокорин и Мамаев дадут мастер-класс сотрудникам «Бутырки»
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Кокорин и Мамаев дадут мастер-класс сотрудникам «Бутырки»

Футболисты, обвиняемые в избиении трех человек, примут участие в матче между заключенными и работниками следственного изолятора

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев согласились принять участие в футбольном матче между арестантами и сотрудниками СИЗО «Бутырка». Идею уже одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), сообщила газета «Московский комсомолец». Для участия в матче футболистам необходимо получить разрешение следователя, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.


Организовать матч в «Бутырке» предложила представитель православной общественной организации «Сорок сороков» Елена Абдулаева. «Мы предложили сформировать две команды — заключенных и сотрудников», — цитирует «Московский комсомолец» Абдулаеву. По ее словам, в московском СИЗО для игры есть все условия — футбольное поле на открытом воздухе, на котором уже проходил матч между командами организации и работниками изолятора. Также общественница отметила, что Кокорину и Мамаеву сошьют специальные толстовки с их настоящими игровыми номерами.


Оба футболиста поддержали идею и выразили готовность принять участие в матче. «Я, конечно, за!» — отреагировал на новость Мамаев. «Сразиться на футбольном с командой сотрудников — это моя мечта», — сказал Кокорин-младший и выразил сомнение, что руководство СИЗО разрешит провести эту игру.


Комментируя идею общественников руководство ФСИН заявило, что в колониях уже проводились футбольные матчи, где арестанты играли со своими охранниками. Но никогда прежде в них не принимали участие звезды-заключенные, подчеркнул заместитель директора федеральной службы генерал-лейтенант Валерий Максименко.


Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сообщил ТАСС, что Кокорин и Мамаев не могут видеться друг с другом без разрешения следователя. «Поэтому они сидят в разных камерах и спортзал посещают раздельно. Так что проведение этого матча без подобного разрешения невозможно», — сказал он.  


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По версии правоохранителей, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий устроили 8 октября две драки в Москве — на парковке у гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» на Большой Никитской улице. В потасовке на стоянке у отеля пострадал Виталий Соловчук, а в «побоище» в «Кофемании» — Денис Пак.


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