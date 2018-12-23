Спасатели извлекли из шахты «Уралкалия» в Соликамске тела всех погибших

Спасатели извлекли из ствола шахты «Уралкалия» в Соликамске Пермского края тела всех погибших в результате возникшего под землей пожара. Тело девятого рабочего было поднято на поверхность около 22:00 мск. Основные аварийно-спасательные работы на шахте завершены, сообщили в оперативном штабе.





«На поверхность подняли тело девятого погибшего. Таким образом, из шахты достали всех погибших работников подрядной организации», — рассказал представитель оперативного штаба и отметил, что операция по подъему тел погибших рабочих продолжалась более шести часов.





В ходе поисково-спасательной операции горноспасатели предприняли восемь попыток добраться к заблокированным в шахте рабочим подрядной организации «УС-30». Одновременно велось тушение пожара, который удалось полностью ликвидировать спустя сутки. Сложность борьбы с очагами возгорания заключалась в том, что пожар произошел в вертикальной выработке, в которую сложно подать воду. Кроме того, ствол шахты не был оборудован пожарным водопроводом, поскольку он только строился, отметили в экстренных службах.