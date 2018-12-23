Спасатели извлекли из шахты «Уралкалия» в Соликамске тела всех погибших

Спасатели извлекли из ствола шахты «Уралкалия» в Соликамске Пермского края тела всех погибших в результате возникшего под землей пожара. Тело девятого рабочего было поднято на поверхность около 22:00 мск. Основные аварийно-спасательные работы на шахте завершены, сообщили в оперативном штабе.
«На поверхность подняли тело девятого погибшего. Таким образом, из шахты достали всех погибших работников подрядной организации», — рассказал представитель оперативного штаба и отметил, что операция по подъему тел погибших рабочих продолжалась более шести часов.
В ходе поисково-спасательной операции горноспасатели предприняли восемь попыток добраться к заблокированным в шахте рабочим подрядной организации «УС-30». Одновременно велось тушение пожара, который удалось полностью ликвидировать спустя сутки. Сложность борьбы с очагами возгорания заключалась в том, что пожар произошел в вертикальной выработке, в которую сложно подать воду. Кроме того, ствол шахты не был оборудован пожарным водопроводом, поскольку он только строился, отметили в экстренных службах.
Днем 22 декабря на Соликамском калийном руднике компании «Уралкалий» произошел пожар. На момент возгорания под землей находились 17 человек — рабочие порядной организации «УС-30». Восьмерым удалось выбраться на поверхность, девять оказались заблокированными на глубине 360 метров. Пожар возник на глубине 340 метров, общая глубина шахты составляет 500 метров.
Утром 23 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об объявлении 24 декабря в регионе днем траура. Также он поручил региональному правительству выплатить каждой семье погибшего по одному миллиону рублей. В подрядной организации «УС-30» объявили об оказании материальной помощи семьям погибших, которая составит около трех миллионов рублей.
Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в связи с пожаром в соликамской шахте «Уралкалия». Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных и иных работ, повлекшего смерть трех и более человек (часть 3 статьи 216 УК РФ).