Украинские военные ограбили и разгромили базу отдыха на границе с Крымом

Директор базы, по его словам, открыл военным шесть номеров, подключил воду и канализацию, а также выдал постельное белье. Приехав через два дня в пансионат, чтобы посмотреть, как проживают военнослужащие, он обнаружил пропажу плазменных телевизоров из двух номеров и некоторых менее ценных предметов. «Было разбито витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя», — говорится в жалобе.





Украинские военные никак не прокомментировали случившееся, а на вопрос директора о том, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна.





Обращение в полицию на противоправные действия украинских военнослужащих осталась без внимания. По словам директора базы, полицейские были в пансионате и разговаривали с военными, но никаких мер не предприняли. «Поэтому я решил, по совету адвоката, подать жалобу в прокуратуру южного региона», — говорится в обращении руководителя базы отдыха на имя военного прокурора Южного региона Украины.