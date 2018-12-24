Украинские военные ограбили и разгромили базу отдыха на границе с Крымом

Украинские военнослужащие под предлогом введенного в стране военного положения заселились в пансионат, расположенный возле границы с Крымом, а затем ограбили и разгромили его. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в своем Facebook, приложив к посту жалобу владельца базы отдыха на имя военного прокурора Южного региона Украины.
В документе утверждается, что в ноябре на базу отдыха, расположенную на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области, пришли военнослужащие. Они представившись бойцами 57-й бригады ВСУ и заявили, что на основании введенного в стране военного положения будут проживать в пансионате. Со слов директора базы, военные сказали ему, что такое распоряжение им дало командование и оно согласовано с главой районной администрации Александром Воробьевым.
Директор базы, по его словам, открыл военным шесть номеров, подключил воду и канализацию, а также выдал постельное белье. Приехав через два дня в пансионат, чтобы посмотреть, как проживают военнослужащие, он обнаружил пропажу плазменных телевизоров из двух номеров и некоторых менее ценных предметов. «Было разбито витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя», — говорится в жалобе.
Украинские военные никак не прокомментировали случившееся, а на вопрос директора о том, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна.
Обращение в полицию на противоправные действия украинских военнослужащих осталась без внимания. По словам директора базы, полицейские были в пансионате и разговаривали с военными, но никаких мер не предприняли. «Поэтому я решил, по совету адвоката, подать жалобу в прокуратуру южного региона», — говорится в обращении руководителя базы отдыха на имя военного прокурора Южного региона Украины.
28 ноября украинский президент утвердил введение в 10 регионах страны военного положения на 30 дней. Причиной для этого стал инцидент 25 ноября, в ходе которого пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. Члены экипажей, 24 украинца, арестованы до 25 января. Украинский лидер назвал произошедшее «очередным актом неприкрытой агрессии» со стороны РФ. Позднее стало известно, что армия Украины была приведена в полную боевую готовность.