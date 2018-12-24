CNN: подписан приказ о выводе американских войск из Сирии

Приказ о выводе американского воинского контингента из Сирии подписан, сообщил телеканал CNN со ссылкой на должностное лицо в министерстве обороны США. Позже представитель Пентагона подтвердил данный факт, но отказался раскрыть какие-либо подробности.
В приказе изложены сроки и порядок вывода войск США из Сирии, сообщил источник телеканала. Однако он отказался разглашать более точные сведения. Ожидается, что вывод начнется в ближайшие несколько недель.
«Исполнительный приказ был подписан. Другой оперативной информации я предоставить не могу», — сообщил представитель Пентагона, в ответ на просьбу прокомментировать опубликованный CNN материал на этот счет.
Президент США Дональд Трамп 19 декабря приказал вывести весь американский воинский контингент из Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Соединенные Штаты уже приступили к выводу войск. Сотрудников Госдепартамента США эвакуируют в течение суток, а американских военных — в срок от 60 до 100 дней.
Трамп неоднократно заявлял, что желает вывести американские войска из большинства конфликтов с их участием. В интервью с Washington Post в ноябре он сказал: «Наши войска находятся в Афганистане только потому, что буквально все эксперты говорят: если наших сил там не будет, то войну принесут к нам». Также глава Белого дома призывал «перестать тратить деньги на другие страны и направить их на восстановление нашего государства».