CNN: подписан приказ о выводе американских войск из Сирии

Приказ о выводе американского воинского контингента из Сирии подписан, сообщил телеканал CNN со ссылкой на должностное лицо в министерстве обороны США. Позже представитель Пентагона подтвердил данный факт, но отказался раскрыть какие-либо подробности.





В приказе изложены сроки и порядок вывода войск США из Сирии, сообщил источник телеканала. Однако он отказался разглашать более точные сведения. Ожидается, что вывод начнется в ближайшие несколько недель.





«Исполнительный приказ был подписан. Другой оперативной информации я предоставить не могу», — сообщил представитель Пентагона, в ответ на просьбу прокомментировать опубликованный CNN материал на этот счет.