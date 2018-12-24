Парламенты России и Вьетнама займутся развитием цифровой экономики

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган в понедельник, 24 декабря, подписали соглашение о создании совместной межпарламентской комиссии, а также провели переговоры, на которых обсудили дальнейшее укрепление парламентского сотрудничества.





«Рад нашей новой встрече, как вы правильно сказали, мы с вами неоднократно встречались, но эти встречи были либо на полях форумов, либо на Межпарламентском союзе», — приветствовал главу Национального собрания Володин, поблагодаривший за приглашение в Ханой и оказанный делегации Госдумы теплый прием.





По его словам, отношения между Вьетнамом и Россией носят стратегический характер. «Они характеризуются тем, что построены на принципах дружбы, взаимности, открытости и невмешательства в дела суверенных государств», — подчеркнул Володин, напомнив, что в 2020 году исполнится 70 лет с момента установления дипломатических контактов стран.





Политик считает, что России и Вьетнаму сегодня крайне важно развивать отношения во всех сферах, в том числе и парламентские отношения.





«Они должны соответствовать динамике, которая задана руководством наших стран. И в этой связи крайне важным является подписание соглашения двусторонней комиссии высокого уровня. Это новый формат отношений. Мы выходим на него, чтобы обсуждать конкретные вопросы и развивать именно парламентское измерение», — подчеркнул Володин, отметив, что парламенты могли бы совместно заняться разработкой модельного законодательства.





Спикер Госдумы отметил, что на встрече с премьер-министром Вьетнама, состоявшейся ранее, обсуждались различные вопросы, которые могут решаться с помощью парламентов, в том числе создание совместного проекта цифрового правительства.





«Со своей стороны мы готовы оказать поддержку в реализации этих договоренностей (они обсуждались во время визита премьера Дмитрия Медведева во Вьетнам. — Примеч. Daily Storm), учитывая, что законодательное обеспечение данного проекта и обмен опытом в этой сфере могли бы стать темой для контактов профильных комитетов Госдумы и парламента Вьетнама», — отметил Володин.





По его мнению, развитие цифровой экономики моглj бы стать стержневой темой работы совместной парламентской комиссии Госдумы и Национального собрания.





Глава Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган отметила, что визит делегации Госдумы имеет важное значение и является новым шагом в развитии сотрудничества. «У меня остались приятные воспоминания от визита в Россию и участия в заседании 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, а также от совещания спикеров стран Евразии в Анталии», — заявила она.





Стороны договорились проводить заседание созданной парламентской комиссии ежегодно, поочередно в каждой из стран. Глава вьетнамского парламента предложила выбирать для парламентских встреч комиссии разные города, чтобы лучше узнать друг друга.