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Роскомнадзор опроверг разработку системы блокировки Telegram за 20 миллиардов рублей
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Роскомнадзор опроверг разработку системы блокировки Telegram за 20 миллиардов рублей

Но работа по совершенствованию блокировок приложений и контента продолжается, сообщил глава ведомства Александр Жаров

Но работа по совершенствованию блокировок приложений и контента продолжается, сообщил глава ведомства Александр Жаров
Коллаж: © Daily Storm

Глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг информацию «Русской службы Би-би-си» о выделении ведомством 20 миллиардов рублей на разработку новой системы блокировки приложений, включая Telegram. Перед публикацией издание присылало запрос в пресс-службу по этому поводу и ему было отвечено, что интересующая их информация отсутствует, рассказал чиновник в интервью ТАСС.


«Роскомнадзор не обращался в Министерство финансов ни за 20 миллиардами рублей, ни за иной суммой на некие программы. Ничего из того, о чем говорилось в материале Би-би-си, мы не делали», — сказал глава Роскомнадзора, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о ведущейся ведомством разработке абсолютно новой системы блокировки приложений.


В то же время ведомство продолжает работать над совершенствованием систем блокировок контента не только на сайтах, но и в приложениях, отметил Жаров. «Но говорить о том, что такое-то решение готово, эта конкретная разработка будет применяться, и она стоит столько-то рублей — рано», — подчеркнул он.


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18 декабря «Русская служба Би-би-си» сообщила со ссылкой на свои источники в ведомстве о разработке Роскомнадзором абсолютно новой системы блокирования приложений стоимостью 20 миллиардов рублей. Издание отметило, что речь идет о технологии DPI (deep packet inspection — «глубокий анализ пакетов»). Ее основу составляет анализ нескольких компонентов: первый — заголовок, там лежит информация о времени жизни пакета и прочие данные; далее идет адрес, которому предназначается пакет, и адрес того, кто отправил, а после идет тело пакета, который и изучает данная система.


По мнению экспертов, если технология DPI будет внедрена в России, то провайдеры не дадут пользователям возможность обходить блокировку с помощью VPN. По их словам, именно так работает великий китайский файрвол. При этом они отметили, что обойти подобную блокировку все же можно. Для этого существуют бесплатные приложения, позволяющие замаскировать трафик.


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