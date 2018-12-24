Роскомнадзор опроверг разработку системы блокировки Telegram за 20 миллиардов рублей

Глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг информацию «Русской службы Би-би-си» о выделении ведомством 20 миллиардов рублей на разработку новой системы блокировки приложений, включая Telegram. Перед публикацией издание присылало запрос в пресс-службу по этому поводу и ему было отвечено, что интересующая их информация отсутствует, рассказал чиновник в интервью ТАСС.





«Роскомнадзор не обращался в Министерство финансов ни за 20 миллиардами рублей, ни за иной суммой на некие программы. Ничего из того, о чем говорилось в материале Би-би-си, мы не делали», — сказал глава Роскомнадзора, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о ведущейся ведомством разработке абсолютно новой системы блокировки приложений.





В то же время ведомство продолжает работать над совершенствованием систем блокировок контента не только на сайтах, но и в приложениях, отметил Жаров. «Но говорить о том, что такое-то решение готово, эта конкретная разработка будет применяться, и она стоит столько-то рублей — рано», — подчеркнул он.