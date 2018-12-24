Россияне сочли 2018 год трудным

Оценивая уходящий год, 45% россиян заявили, что он оказался сложнее по сравнению с 2017-м. Трудным для себя лично и своей семьи 2018-й назвали 38% участников опроса. Для 50% опрошенных этот год оказался таким же, как и прошлый, а 13% считают, что он был лучше. Об свидетельствуют итоги опроса «Левада-Центра», на которые ссылается РБК.





В пятерку самых запомнившихся россиянам событий в уходящем 2018 году вошли открытие Крымского моста (47%), пенсионная реформа (46%), президентские выборы (37%), чемпионат мира по футболу в России (36%) и пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» (34%), отмечают социологи.





Участники социологического исследования также вспомнили стрельбу в Керченском колледже (28%), задержание украинских кораблей в Керченском проливе и введение на Украине военного положения (25%). Среди наименее значимых событий участники опроса назвали: отравление Скрипалей в Солсбери (7%), блокировку Telegram (6%), Brexit (5%), пытки заключенных в учреждениях ФСИН (5%), конфликты в Кабардино-Балкарии и митинги в Ингушетии (4%), «бархатную революцию» в Армении и голодовку украинского режиссера Олега Сенцова (3%).





Опрос «Левада-Центра» был проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.