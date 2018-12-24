«Финансовая дыра серьезная»: в «Роскосмосе» оценили финансовое положение

Финансовое состояние государственной корпорации «Роскосмос» тяжелое, а накопившиеся за несколько лет проблемы масштабны, и их приходится каждый день решать в ручном режиме. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал первый заместитель генерального директора компании Максим Овчинников. По его словам, у госкорпорации падают объемы по внешним контрактам и не все просто с исполнением договоров на российском рынке.





«Все считают, что «Роскосмос» — это нечто очень прогрессивное и развитое, лидер во всех отношениях, — так, наверное, все мы привыкли думать. Но когда я оказался здесь, то не смог поверить в масштаб всех проблем», — поделился своими впечатлениями с корреспондентом «Коммерсанта» после перехода из Федеральной антимонопольной службы в госкорпорацию Овчинников.





Он отметил, что менеджменту компании приходится разбирать контракты «Роскосмоса» за 2014 год, которые до сих не выполнены. При этом замглавы корпорации отмечает, что в этой ситуации нужно соблюсти не только рамки законодательства, но и сохранить потенциал предприятий. «В общем, необходимо маневрировать между задачами по развитию и текущими операционными проблемами», — посетовал Овчинников.





Отвечая на вопрос о финансовом состоянии «Роскосмоса», он сказал: «Тяжелое. Во-первых, падают объемы по внешним контрактам. Во-вторых, не все так просто с исполнением контрактов внутренних. Срыв сроков означает, что выручка не приходит по этим соглашениям, она сдвигается вправо».





Среди предприятий госкорпорации, испытывающих наибольшие проблемы с финансами, Овчинников назвал Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева, задолженность которого перед банками составляет около 27 миллиардов рублей. Обеспокоенность также вызывает ситуация в ракетно-космической корпорации «Энергия», в бюджете которой имеется серьезная финансовая дыра. При этом компанию не планируется банкротить, а для ее спасения разработан план финансового оздоровления, подчеркнул первый замглавы.





«Будем снижать издержки. Будет изменена кадровая политика: придется оптимизировать численность сотрудников предприятия. Эти процессы происходят во всей отрасли, они неизбежны», — сказал Овчинников, рассказывая о планах проведения антикризисных мероприятий в компании.