Трехлетний мальчик сумел в одиночку выбраться из тайги после гибели отца

Трехлетний ребенок смог самостоятельно выбраться из тайги в Хабаровском крае, после того как его отец утонул. Мальчик добрался до дороги, но направился в противоположную сторону от близлежащего села. Его случайно встретил местный житель, который и отвел ребенка домой, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию села Кенай Комсомольского района.





Накануне отец забрал сына из детского сада и отправился с ним на снегоходе на речку, чтобы разведать место для предстоящей рыбалки. Мужчина высадил ребенка на берегу, а сам выехал на лед, который не выдержал его веса. По словам мальчика, его папа пытался выбраться из полыньи и крикнул, чтобы он возвращался в село.





«Малыш отправился по следу снегохода к дороге», — сообщила сотрудница сельской администрации Гульнара Канавцева ТАСС. По ее словам, добравшись до дороги, ребенок пошел в другую от села сторону.

К ночи температура воздуха опустилась до минус 30-35 градусов, добавила она, и мальчику повезло, что по этой дороге возвращался один из местных жителей, который и подобрал его. На следующий день у ребенка поднялась высокая температура, и теперь он получает лечение дома.





В пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что мужчину ищут с 22 декабря. Однако проводить водолазные работы на реке невозможно, поскольку ее течение слишком сильное. Спасатели делают лунки и осматривают дно. Пока что поиски не принесли никаких результатов.