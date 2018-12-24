В Мосгордуме предложили россиянам оставаться людьми, чтобы не сойти с ума

Зампред комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева заявила, что весь мир может сойти с ума от урбанизации, поэтому важно проявлять «любовь, сострадание, уважение друг к другу». Депутат посоветовала россиянам «оставаться людьми», чтобы не сойти с ума. Чтобы не страдать от эмоционального выгорания на работе, депутат предложила выполнять гимнастические упражнения и релаксировать.
«Синдром эмоционального выгорания на сегодняшний день — острейшая проблема, которая у нас существует. Можно вспомнить старое доброе время, когда существовала интересная традиция: если люди занимались рутинной работой, ежечасно они вставали и делали гимнастику. Это была небольшая психологическая разгрузка. Мы должны больше заботиться о своем здоровье, и прежде всего — о здоровье психологическом», — сказала Батышева Агентству городских новостей «Москва».
Депутат предложила погруженным в работу людям переключаться на гимнастику, чтобы отдохнуть. Сильная нагрузка и проблемы дома приводят к опасному стрессу, и в такие моменты важно прийти в себя, отметила она.
Батышева также отметила, что урбанизация несет в себе не только интересное и прогрессивное, но и опасное — в том числе вероятность заболевания сильными психическими расстройствами. «Как бы весь мир не сошел с ума от этой урбанизации. Мне кажется, очень важно нам оставаться людьми, хвататься за любую соломинку, чтобы нас не унесло в другой мир — мир неизвестного. Любовь, сострадание, уважение друг к другу — это спасательный круг, который позволит нам всем остаться психически здоровыми людьми», — заключила она.
По данным Всемирной организации здравоохранения, тем или иным психическим расстройством страдают 20-25% людей.