В Мосгордуме предложили россиянам оставаться людьми, чтобы не сойти с ума

«Синдром эмоционального выгорания на сегодняшний день — острейшая проблема, которая у нас существует. Можно вспомнить старое доброе время, когда существовала интересная традиция: если люди занимались рутинной работой, ежечасно они вставали и делали гимнастику. Это была небольшая психологическая разгрузка. Мы должны больше заботиться о своем здоровье, и прежде всего — о здоровье психологическом», — сказала Батышева Агентству городских новостей «Москва» .





Депутат предложила погруженным в работу людям переключаться на гимнастику, чтобы отдохнуть. Сильная нагрузка и проблемы дома приводят к опасному стрессу, и в такие моменты важно прийти в себя, отметила она.