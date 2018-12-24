Аналитики призвали россиян не бояться доллара по 70 рублей

Нефть в первые месяцы 2019 года будет стоить в районе 60-65 долларов за баррель, считают опрошенные Daily Storm аналитики в энергетической отрасли. Цена на черное золото, опустившись до 53 долларов, увеличится при сохранении текущих объективных глобальных факторов, и в первую очередь желания России, США и Саудовской Аравии стабилизировать ситуацию на рынках. Курс доллара США не способен закрепиться выше отметки в 70 рублей при отсутствии форс-мажорных обстоятельств на энергетическом рынке, считают эксперты.
«Если мы говорим о марке Brent, то в начале года, скорее всего, сохранится отметка выше 60 долларов за баррель, — спрогнозировал аналитик компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. — Что касается российского валютного рынка, то игроки ждут, что Центробанк начнет скупать доллары, и рубль в принципе не сможет укрепиться выше каких-то определенных значений. Мы считаем, что пара доллар-рубль будет торговаться на горизонте 2019 года вблизи 65 рублей, плюс-минус три рубля. Конечно, он может быть выше и ниже, но «центр», к которому будет тяготеть цена, — 65 рублей… Если нефть уйдет ниже 40, то ее влияние на рубль восстановится, и тогда мы сможем увидеть доллар дороже 70 [рублей]».
Осенью 2018 года возникли факторы, которые играли на понижение цен на нефть на мировых рынках, рассказал Daily Storm завотделом исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.
«[Возник] существенный избыток предложения на рынке. Небольшой период достаточно хороших цен подстегнул и разработку нетрадиционной нефти [сланцевой], и многих традиционных производителей, включая Россию и Саудовскую Аравию, которые нарастили свои мощности. При этом слабая мировая экономика обеспечивает меньший спрос, чем ожидалось на рынке. В итоге все это привело к перепроизводству и снижению цен на рынках», — объяснил он.
Летом встал вопрос о необходимости не допустить на рынок дополнительных несколько миллионов баррелей перепроизведенной нефти, что могло обрушить рынок еще тогда, отметил Кулагин. Тогда же активно обсуждался вопрос о вводе американских санкций против Ирана, и многие опасались, что уход иранской нефти с рынка взвинтит цены, и трейдеры тогда играли на повышение. Однако, как оказалось, итоговый вариант ограничений оказался более чем мягким: многим странам разрешили покупать черное золото у иранцев. Это подтолкнуло игроков в октябре-ноябре играть уже на понижение, отметил ученый РАН.
В ближайшей перспективе происходящее на нефтяных рынках будет зависеть от рыночной ситуации. «Сделка ОПЕК+ заключена, но потребуются месяцы, чтобы страны смогли ее выполнить. Второй очевидный фактор — спрос. Наконец, третий важнейший фактор — добыча нетрадиционной нефти в США», — отметил Кулагин.
Объективных причин для продолжения падения цены на нефть нет. Об этом заявил профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Валерий Бессель. «Текущее снижение цен — это рыночное колебание, которое не зависит [от объективных глобальных факторов]. Я не могу себе представить, что она опустится ниже 30 долларов. Потому что в этом случае пять крупнейших нефтедобытчиков США просто останутся без работы. Это в корне противоречит концепции Трампа дать Америке больше рабочих мест».
Кроме того, по его словам, растут издержки по добыче нефти во всем мире, включая сланцевую. Тем не менее, соглашение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи, оформленное в конце ноября и начале декабря, не влияет реально на уровень запасов нефти, а служит лишь информационным фактором, который призван сдержать амбиции спекулянтов на рынках.
В начале 2018 года цена на нефть колебалась в районе 65-67 долларов за баррель. Летом цена поднялась до 75 долларов, а к концу сентября достигла 86 — наивысшей отметки с 2014 года. В начале октября нефть стала дешеветь на фоне стремления США приостановить растущий тренд и заявлений наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина о намерении стран нарастить добычу. 24 декабря цена барреля нефти Brent опускалась ниже 54 долларов.
ОПЕК и несколько не входящих в картель нефтедобывающих стран в конце 2016 года договорились о сокращении нефтедобычи, чтобы добиться повышения цен на черное золото. Всего в соглашении участвовали 24 государства. Соглашение, которое СМИ стали называть сделкой ОПЕК+, действовало с января 2017 года и было продлено до конца 2018-го. Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял ОПЕК в завышении цен на нефть.
В начале декабря 2018 года участники сделки ОПЕК+, включая Россию, договорились сократить добычу нефти с 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Из них Россия обязалась обеспечить 230 тысяч баррелей в сутки. Соглашение будет действовать до середины года.