Аналитики призвали россиян не бояться доллара по 70 рублей

Нефть в первые месяцы 2019 года будет стоить в районе 60-65 долларов за баррель, считают опрошенные Daily Storm аналитики в энергетической отрасли. Цена на черное золото, опустившись до 53 долларов, увеличится при сохранении текущих объективных глобальных факторов, и в первую очередь желания России, США и Саудовской Аравии стабилизировать ситуацию на рынках. Курс доллара США не способен закрепиться выше отметки в 70 рублей при отсутствии форс-мажорных обстоятельств на энергетическом рынке, считают эксперты.





«Если мы говорим о марке Brent, то в начале года, скорее всего, сохранится отметка выше 60 долларов за баррель, — спрогнозировал аналитик компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. — Что касается российского валютного рынка, то игроки ждут, что Центробанк начнет скупать доллары, и рубль в принципе не сможет укрепиться выше каких-то определенных значений. Мы считаем, что пара доллар-рубль будет торговаться на горизонте 2019 года вблизи 65 рублей, плюс-минус три рубля. Конечно, он может быть выше и ниже, но «центр», к которому будет тяготеть цена, — 65 рублей… Если нефть уйдет ниже 40, то ее влияние на рубль восстановится, и тогда мы сможем увидеть доллар дороже 70 [рублей]».