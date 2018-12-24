Слуцкий подвел итоги визита делегации Госдумы во Вьетнам

Визит делегации Государственной думы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным подтвердил стратегическое партнерство России и Вьетнама по всем направлениям, отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя корреспонденту Daily Storm достигнутые договоренности с вьетнамскими коллегами.





«Знаковый визит, который в плоскости парламентской дипломатии, еще раз подтвердил стратегическое партнерство с Вьетнамом по всем направлениям. Я бы сказал, стратегическое и всеобъемлющее, потому что это касается ряда важнейших направлений экономического и инвестиционного сотрудничества, а также в науке, сфере туризма», — прокомментировал итоги визита парламентарий и добавил, что туристический поток между странами неуклонно возрастает.





Слуцкий также отметил новый уровень межпарламентского взаимодействия между странами, на который они вышли за последнее время. Создана совместная комиссия по парламентскому сотрудничеству, что позволит укрепить межпарламентские связи. «Один из первых визитов и, возможно, первое заседание комиссии, которая сегодня создана, пройдет в одном из российских регионов в первом полугодии следующего года», — подчеркнул он.





В ходе визита были достигнуты договоренности о проведении совместных заседаний комитетов по международным делам, энергетике, экономике и финансовому рынку. Также во время встреч речь шла о совместном противодействии новым вызовам и угрозам, в частности международному терроризму, и об усилении межрегионального сотрудничества, сообщил Слуцкий.





«Уверен, что этот визит положит начало не только принципиально новому уровню парламентского сотрудничества с Вьетнамом, но и подходам к архитектуре безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в плоскости парламентской дипломатии», — сказал он.