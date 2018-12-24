МИД: Россия поддерживает всех кандидатов в президенты Ливии

Москва считает, что никто не должен быть лишен права принимать участие в политической жизни Ливии, в том числе в президентских выборах, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, Сейф аль-Ислам и поддерживающие его племена должны быть составной частью политического процесса страны.





«Мы всех поддерживаем [в Ливии]. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса, — сказал Богданов. — Поэтому мы поддерживаем контакты со всеми группами, которые находятся территориально и на западе, востоке, юге».





Для ливийского общества характерен трайбализм, то есть в нем большое значение играет позиция разных племен, отметил дипломат. «Поэтому думаю, что доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают, — это именно определенные племена, в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса», — подчеркнул он.





Ранее в Bloomberg появилась статья, в которой утверждается, что сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи, казненного во время переворота в 2011 году, Саиф аль-Ислам, написал президенту России Владимиру Путину письмо и попросил помощи на президентских выборах в Ливии. В публикации также заявлено, что Москва установила контакты со всеми группами в Триполи, поэтому может влиять на все стороны политического процесса, а не только на одну. Представители всех политических сил разрозненной страны регулярно бывают на приеме в Москве, в том числе министры правительства Триполи, которое поддерживается ООН, отмечается в материале.