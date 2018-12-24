МИД: Россия поддерживает всех кандидатов в президенты Ливии

Москва считает, что никто не должен быть лишен права принимать участие в политической жизни Ливии, в том числе в президентских выборах, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, Сейф аль-Ислам и поддерживающие его племена должны быть составной частью политического процесса страны.
«Мы всех поддерживаем [в Ливии]. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса, — сказал Богданов. — Поэтому мы поддерживаем контакты со всеми группами, которые находятся территориально и на западе, востоке, юге».
Для ливийского общества характерен трайбализм, то есть в нем большое значение играет позиция разных племен, отметил дипломат. «Поэтому думаю, что доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают, — это именно определенные племена, в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса», — подчеркнул он.
Ранее в Bloomberg появилась статья, в которой утверждается, что сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи, казненного во время переворота в 2011 году, Саиф аль-Ислам, написал президенту России Владимиру Путину письмо и попросил помощи на президентских выборах в Ливии. В публикации также заявлено, что Москва установила контакты со всеми группами в Триполи, поэтому может влиять на все стороны политического процесса, а не только на одну. Представители всех политических сил разрозненной страны регулярно бывают на приеме в Москве, в том числе министры правительства Триполи, которое поддерживается ООН, отмечается в материале.
Гражданская война вспыхнула в Ливии в феврале 2011 года. Противники полковника Муаммара Каддафи, заняв ряд городов на востоке страны, вели ожесточенные бои с регулярной ливийской армией. Международное сообщество, за исключением нескольких стран, осудило действия Каддафи и верных ему войск. В марте 2011 года постановлением Совета Безопасности ООН над территорией страны была установлена беспилотная зона и разрешено применение любых средств для защиты мирного населения.
После этого объекты, контролируемые силами Каддафи, были подвергнуты воздушным ударам ряда европейских стран. В результате такого вмешательства ход гражданской войны был переломлен в пользу революционеров. Сам Муаммар Каддафи был убит без суда захватившими его повстанцами.
В настоящее время Ливия расколота на две части — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице — Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Европы Правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Власти на востоке страны действуют независимо от правительства в Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром.