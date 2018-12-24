Судящийся из-за слов главы ФСБ о репрессиях следователь решил дойти до Верховного суда

Интервью с Бортниковым «ФСБ расставляет акценты» вышло в декабре 2017 года на первой полосе «Российской газеты». Глава спецслужбы, в частности, заявил, что массовые репрессии были «перегибом в работе ОГПУ-НКВД на местах». Степанов потребовал от «Российской газеты» разместить либо опровержение слов Бортникова о 1937-м, либо другой текст, который свидетельствовал бы, что глава ФСБ сказал правду о Большом терроре. «Российская газета» проигнорировала требования Степанова, и он обратился в суд.