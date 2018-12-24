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Якутский скульптор слепил из навоза символ 2019 года
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Якутский скульптор слепил из навоза символ 2019 года

Аркадий Васильев, похоже, не ждет от будущего ничего хорошего

Аркадий Васильев, похоже, не ждет от будущего ничего хорошего
Фото: © ykt.ru

Житель села Ерт Горного района Якутии Аркадий Васильев вылепил из навоза свинью — символ 2019 года по восточному календарю. 31 декабря наступит год Желтой Земляной Свиньи. Навоз для лепки символов года в Якутии уже использовали неоднократно. В республике известен «конкурент» Васильева, который и вдохновил его на необычное творчество.



Высота поросенка — 80 сантиметров, длина — около метра. «Фигуры — символы года — из навоза делаю четыре или пять лет. Эту свинью начал лепить еще с осени. Сначала по отдельности слепил части тела, потом соединил их», — рассказал Аркадий Васильев Ykt.Ru.


В своем творчестве Васильев равняется на земляка Михаила Боппосова, который в прошлые годы регулярно радовал якутов своими произведениями. «Сейчас жду, когда он покажет свой символ года. Не терпится увидеть. Мне кажется, у него все фигуры получаются лучше моих», — поделился Аркадий Васильев. Боппосов, по информации местных СМИ, уже лепит нечто новое в одном из хлевов в Республике Саха.


Перед наступлением 2017 года Боппосов слепил из навоза петуха высотой 3,5 метра и длиной 4 метра. Из того же вещества умелец создал двухметровую кобру, лошадей и обезьян. В 2018-м он вылепил собачью упряжку и интернет-мем — Ждуна.



Навоз нередко вдохновляет население некоторых регионов России на творчество. Например, в Пермском крае проводится чемпионат «Веселый коровяк», где жители соревнуются, кто дальше метнет коровью лепешку. 


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