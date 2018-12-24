Якутский скульптор слепил из навоза символ 2019 года

Высота поросенка — 80 сантиметров, длина — около метра. «Фигуры — символы года — из навоза делаю четыре или пять лет. Эту свинью начал лепить еще с осени. Сначала по отдельности слепил части тела, потом соединил их», — рассказал Аркадий Васильев Ykt.Ru.





В своем творчестве Васильев равняется на земляка Михаила Боппосова, который в прошлые годы регулярно радовал якутов своими произведениями. «Сейчас жду, когда он покажет свой символ года. Не терпится увидеть. Мне кажется, у него все фигуры получаются лучше моих», — поделился Аркадий Васильев. Боппосов, по информации местных СМИ, уже лепит нечто новое в одном из хлевов в Республике Саха.





Перед наступлением 2017 года Боппосов слепил из навоза петуха высотой 3,5 метра и длиной 4 метра. Из того же вещества умелец создал двухметровую кобру, лошадей и обезьян. В 2018-м он вылепил собачью упряжку и интернет-мем — Ждуна.