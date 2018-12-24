Матвиенко пояснила, кого нужно наказывать за неуважение к власти

Закон об автономности Рунета, по мнению Матвиенко, нужно принять, чтобы обезопасить Россию от кибератак и избежать паралича общественной жизни при отключении от глобальной сети.





﻿«Учитывая то, что сейчас происходит на международной арене (вы все это видите), мы должны обезопасить российскую часть интернета от возможных кибератак. Если по политическим соображениям отключат Россию от глобальной сети, от глобальной информации, вы понимаете последствия этого? Это парализует вообще жизнь общества, государства», — сказала спикер Совфеда.