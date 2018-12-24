Матвиенко пояснила, кого нужно наказывать за неуважение к власти

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что введение в России наказания за неуважение к власти в интернете должно оставить возможность конструктивно критиковать власть. Наказанию должны подвергаться только те, кто допустил оскорбительные высказывания, считает она. При принятии другого законопроекта — об автономности Рунета — крайне важно не допустить нарушений прав человека, отметила глава Совфеда. Матвиенко комментировала поправки, внесенные в Госдуму группой сенаторов и депутатов 12 декабря.
«Речь идет о продуманных, серьезных оскорблениях. Никто не говорит о критике главы муниципального образования, губернатора, если он что-то сделал не так. Но не в оскорбительной форме. Например, «дебил» я недавно слышала»,— цитирует Матвиенко РБК.
Закон об автономности Рунета, по мнению Матвиенко, нужно принять, чтобы обезопасить Россию от кибератак и избежать паралича общественной жизни при отключении от глобальной сети.
«Учитывая то, что сейчас происходит на международной арене (вы все это видите), мы должны обезопасить российскую часть интернета от возможных кибератак. Если по политическим соображениям отключат Россию от глобальной сети, от глобальной информации, вы понимаете последствия этого? Это парализует вообще жизнь общества, государства», — сказала спикер Совфеда.
Матвиенко подчеркнула, что при принятии закона «крайне важно» не допустить нарушения прав и свобод человека. «И вот эта часть должна быть очень серьезно проанализирована в обществе», — указала она.
Законопроект о введении административного наказания предполагает, что за публикацию в интернете материалов, выражающих «явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции и органам госвласти», граждан будут штрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей. Максимальное наказание составит 15 суток ареста. Авторами инициативы стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Затем к ним присоединились некоторые другие парламентарии.
Также группа законодателей внесла поправки о создании в России системы национального управления маршрутизацией интернет-трафика в российском сегменте Сети. Новый закон должен гарантировать автономную работу Рунета, если по каким-либо причинам РФ будет отключена от корневых серверов, установленных в Европе и США.
Среди мер, предложенных сенаторами, — изменение маршрутизации трафика, который после принятия закона будет проходить только через внесенные в реестр точки обмена. Также парламентарии предлагают установить у интернет-провайдеров некие технические средства для противодействия угрозам. Эти устройства должен за счет государства поставить Роскомнадзор. Таким образом, ведомство получит возможность самостоятельно блокировать запрещенные в России ресурсы.