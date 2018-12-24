ФСИН выявила рабский труд заключенных в колонии, где сидела Толоконникова

Он отметил, что ФСИН и ранее проверяла эту тюрьму, однако серьезных нарушений никогда не выявляла. Тюремщики успевали уничтожить видеоматериалы, свидетельствующие о недочетах. «Была сделана внезапная скрытая проверка. Туда выехали представители центрального аппарата ФСИН без уведомления руководства местного. Зашли в колонию и попытались ознакомиться с видеоархивом. Было предпринято сопротивление. Видеоархив стал уничтожаться прямо у них на глазах», — сообщил он.