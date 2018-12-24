ФСИН выявила рабский труд заключенных в колонии, где сидела Толоконникова

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) временно освободили от занимаемой должности руководителя мордовской Исправительной колонии №14 Юрия Куприянова. В тюрьме были выявлены факты использования рабского труда заключенных: их заставляли трудиться с семи утра до часу ночи на начальство. В 2013 году в этом лагере сидела участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая уже жаловалась на надзирателей.
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко 24 декабря заявил в интервью «Говорит Москва», что руководство пенитенциарной службы решило проверить состояние дел в ИК-14 после жалобы Индиры Багаевой, которая отбывала срок в этом лагере.
«Она [Багаева] обратилась с заявлением, что используется рабский труд. В принципе, то же, что говорила и Толоконникова: что заставляют работать до часу ночи, что издеваются, что обшивают начальников, обшивают детей, приводят какие-то левые заказы, какие-то коммерсанты — то есть творится полное беззаконие», — рассказал Максименко.
Он отметил, что ФСИН и ранее проверяла эту тюрьму, однако серьезных нарушений никогда не выявляла. Тюремщики успевали уничтожить видеоматериалы, свидетельствующие о недочетах. «Была сделана внезапная скрытая проверка. Туда выехали представители центрального аппарата ФСИН без уведомления руководства местного. Зашли в колонию и попытались ознакомиться с видеоархивом. Было предпринято сопротивление. Видеоархив стал уничтожаться прямо у них на глазах», — сообщил он.
По словам Максименко, все, о чем сообщала Багирова, в результате подтвердилось. «Сегодня [24 декабря] по итогам проверки центральным аппаратом ФСИН начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей. Все собранные материалы переданы в следственные органы», — сказал Максименко в понедельник «Интерфаксу».
ИК-14 расположена в поселке Парца в Республике Мордовия. В 2013 году в этой тюрьме срок за панк-молебен в храме Христа Спасителя отбывала Толоконникова. В сентябре того же года она жаловалась, что надзиратели издеваются над заключенными, а начальник колонии Куприянов открыто признавался ей, что он сталинист.
«Вся моя бригада в швейном цехе работает по 16-17 часов в день. С 7:30 до 0:30. Сон — в лучшем случае часа четыре в день. Выходной случается раз в полтора месяца. Почти все воскресенья — рабочие», — писала тогда Толоконникова, объявляя голодовку.
В начале декабря 2018-го президент России Владимир Путин провел заседание Совета по правам человека. Правозащитники, собравшиеся на мероприятии, указывали главе государства на участившиеся жалобы на действия правоохранителей и надзирателей в тюрьмах и на пытки в колониях.