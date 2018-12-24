Новогоднюю елку в Кремле нарядили под ключ за шесть миллионов рублей

Установка главной российской елки у Кремля — дореволюционная традиция. Правда, до 1917 года ель появлялась на Соборной площади только тогда, когда царская семья праздновала Новый год в Москве. Случалось это редко, поскольку Николай II чаще справлял праздник под Санкт-Петербургом — в Царском Селе.





После распада СССР традиция ставить елку на Соборной площади возродилась по инициативе первого президента России Бориса Ельцина в декабре 1996 года. До 2001 года в канун праздника там устанавливали живую ель. Затем от настоящего дерева отказались из-за сильных морозов, которые делали ветви елки чересчур хрупкими. Кроме того, перевозить ель при слишком низкой температуре и сильных снегопадах было трудно. Однако позже к традиции вернулись. Искусственная елка теперь появляется перед Новым годом на Красной площади рядом с катком и ГУМом.