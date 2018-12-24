Новогоднюю елку в Кремле нарядили под ключ за шесть миллионов рублей

В Кремле 24 декабря нарядили главную новогоднюю елку России. Столетнюю ель привезли из Щелковского района Подмосковья, а на ее монтаж и украшение из госбюджета выделили шесть миллионов рублей. Более полумиллиона стоили игрушки в стиле зимнего леса. Кроме традиционных шаров и колокольчиков дерево украшают фигурки белок и ежей. Для подсветки использованы гирлянды, общая длина которых более километра. Помогали наряжать елку юные хоккеисты, которых сопровождал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
«В этом году честь нарядить главную ель страны была предоставлена юным хоккеистам неслучайно. Ведь в последнее время мы наблюдаем особенно высокий рост интереса к этому виду спорта. Все помнят, как феврале этого года национальная сборная России по хоккею завоевала золото XXIII Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Это событие стало важным толчком к развитию хоккея в России», — прокомментировал событие Третьяк.
В рамках проекта «Вторая жизнь новогодней кремлевской ели» спортсмены украсили нижние ветки игрушками в форме шайб и клюшек из древесины прошлогодней новогодней ели.
Согласно информации на сайте Госзакупок, на ель было потрачено почти шесть миллионов рублей, из которых установка обошлась в 3 933 822 рубля, елочные украшение стоили 539 108 рублей, а демонтаж после праздников обойдется в 1 466 429 рублей.
Доставка ели в материалах госзакупок не упоминается, но, по информации Daily Storm, стоила около 200 тысяч рублей. Чтобы привезти дерево из подмосковного леса в Кремль, используют крупнотоннажные тягачи и многоосные прицепы с раздвижной рамой. Уже 10 лет Управделами президента пользуется услугами компании «Инспецком» — эксперта в логистике негабаритных грузов. Предварительно ель тщательно упаковывают и укладывают в трейлер краном. Чтобы сохранить в хорошем состоянии хвою, грузовик едет со скоростью около 40 километров в час в сопровождении полицейского эскорта. За рулем сидит опытный водитель в костюме Деда Мороза. Рядом — сменщик в таком же облачении.
Установка главной российской елки у Кремля — дореволюционная традиция. Правда, до 1917 года ель появлялась на Соборной площади только тогда, когда царская семья праздновала Новый год в Москве. Случалось это редко, поскольку Николай II чаще справлял праздник под Санкт-Петербургом — в Царском Селе.
После распада СССР традиция ставить елку на Соборной площади возродилась по инициативе первого президента России Бориса Ельцина в декабре 1996 года. До 2001 года в канун праздника там устанавливали живую ель. Затем от настоящего дерева отказались из-за сильных морозов, которые делали ветви елки чересчур хрупкими. Кроме того, перевозить ель при слишком низкой температуре и сильных снегопадах было трудно. Однако позже к традиции вернулись. Искусственная елка теперь появляется перед Новым годом на Красной площади рядом с катком и ГУМом.