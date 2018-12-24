Глава ГИБДД заявил об опасности низких штрафов за превышение скорости

Глава Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Михаил Черников заявил, что существующие штрафные санкции за превышение скорости на 20-40 километров в час не дисциплинируют российских автолюбителей. В настоящее время лихачи наказываются на 500 рублей и в течение льготного периода могут уплатить штраф с 50-процентной скидкой.
«500 рублей штраф, и если мы его уплачиваем в соответствующем льготном периоде, то это фактически двукратное снижение. То есть 250 рублей в час, и я могу на 40 километров превышать тот максимальный порог, который существует, — сказал в эфире «Милицейской волны» Черников. — У нас очень много ДТП, которые совершаются, и тяжесть последствий от выбранного скоростного режима напрямую зависит».
Высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов не ответил напрямую на вопрос, следует ли повышать штрафы: «Нужно все переосмыслить... В первую очередь в основу всего ложится организация дорожного движения. Пока не будут четко нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, нельзя принимать какие-то такие решения, они должны быть очень сильно и серьезно взвешены».
Министерство внутренних дел (МВД) и Минтранс до 1 марта 2019 года должны внести свои предложения в кабмин по введению штрафов за превышение скорости на 10–20 километров в час (в настоящее время в России такое превышение скоростного режима считается допустимым). Об этом писал 14 декабря «Коммерсантъ». В правительстве рассчитывают, что новые штрафные санкции помогут собирать в казну дополнительно порядка 50 миллионов рублей в год.
Ранее в начале декабря введение штрафов за превышение скорости на 10-20 километров в час поддержал глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. По его словам, не облагаемый штрафом порог — это «нонсенс».