Глава ГИБДД заявил об опасности низких штрафов за превышение скорости

«500 рублей штраф, и если мы его уплачиваем в соответствующем льготном периоде, то это фактически двукратное снижение. То есть 250 рублей в час, и я могу на 40 километров превышать тот максимальный порог, который существует, ­— сказал в эфире «Милицейской волны» Черников. — У нас очень много ДТП, которые совершаются, и тяжесть последствий от выбранного скоростного режима напрямую зависит».