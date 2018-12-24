Шойгу заявил о превосходстве Российской армии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Российская армия вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным оружием, которого нет ни у одной другой страны. По его словам, в 2018 году военные получили более 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Об этом министр сказал на заседании Общественного совета при Минобороны.
«В общей сложности мы получили свыше 1,5 тысяч образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день», — цитирует министра ТАСС. Задача, поставленная при подготовке и реализации госпрограммы вооружения на 2010-2020 годы, выполняется по плану, добавил он.
«Мы надеемся в 2019 году выйти на уровень современности 67%, а в 2020 году выполнить задачу, которая стоит перед нами, — 70% современности», — сказал Шойгу.
В 2019 году Минобороны планирует завершить перевод боеприпасов в современные комплексы хранения. Также ведомство продолжает обустройство военных городков. «В 2017 году мы приняли решение и полностью переобустроили за четыре месяца 1-ю армию ПВО [противовоздушной обороны], армию, которая охраняет Московский регион. Сегодня они живут в самых современных условиях», — сообщил министр.
«Могу с уверенностью сказать, что сегодня ни одна страна мира не имеет такой современной инфраструктуры, какую имеет Россия», — заявил Шойгу, добавив, что на островах Арктики завершают восстанавливать аэродромы и создавать «самую современную инфраструктуру».
Военные объекты сейчас строят на арктических островах — Земля Франца Иосифа, Земля Александры, Котельный, Средний, острове Врангеля, Новосибирских островах, на мысе Шмидта, напомнил глава ведомства. Строительство также продолжается и на островах Курильской гряды.
В середине ноября The Washington Post, ссылаясь на доклад комиссии Конгресса США по стратегии нацобороны, писала, что Соединенные Штаты потеряли военное преимущество и в случае войны с Россией или Китаем могут проиграть. По мнению авторов доклада, США не используют достаточно ресурсов и финансовых средств, чтобы противостоять современным угрозам, несмотря на рекордный оборонный бюджет в размере 716 миллиардов долларов, в четыре раза превышающий расходы на оборону Китая и более чем в 10 раз — России.