Шойгу заявил о превосходстве Российской армии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Российская армия вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным оружием, которого нет ни у одной другой страны. По его словам, в 2018 году военные получили более 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Об этом министр сказал на заседании Общественного совета при Минобороны.





«В общей сложности мы получили свыше 1,5 тысяч образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день», — цитирует министра ТАСС. Задача, поставленная при подготовке и реализации госпрограммы вооружения на 2010-2020 годы, выполняется по плану, добавил он.





«Мы надеемся в 2019 году выйти на уровень современности 67%, а в 2020 году выполнить задачу, которая стоит перед нами, — 70% современности», — сказал Шойгу.