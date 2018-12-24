Путин посетит Большой театр 27 декабря

Президент периодически посещает российские представления. Так, 6 июня 2013 года он посмотрел спектакль «Эсмеральда» в Государственном Кремлевском дворце. После спектакля Владимир и Людмила Путины объявили о разводе.





«Людмила Александровна отстояла вахту, девять лет [продлился наш брак]», — сказал тогда президент. Бывшие супруги заявили, что решение было общим. Людмила Путина добавила, что они решили развестись, потому что практически не виделись и Владимир Путин полностью был погружен в работу.