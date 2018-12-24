Лукашенко отказался называть Россию братской страной

«Россия для Белоруссии является ключевым внешним партнером. Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.





Всесторонний характер отношений важен для обеих стран, их взаимодействие строится на системной и плановой основе, подчеркнул он. В двустороннем формате с Россией подписаны много соглашений, продолжил президент. «К сожалению, как я часто говорю, они [соглашения] не все выполняются», — обратил он внимание.