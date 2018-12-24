Лукашенко отказался называть Россию братской страной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не следует называть Российскую Федерацию братским государством, пояснив, что для «новых людей» в России это понятие неприемлемо. Лукашенко предложил считать Москву партнером Минска и подчеркнул, что всесторонний характер отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но и для России. Об этом он сказал на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с РФ.
«Россия для Белоруссии является ключевым внешним партнером. Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Всесторонний характер отношений важен для обеих стран, их взаимодействие строится на системной и плановой основе, подчеркнул он. В двустороннем формате с Россией подписаны много соглашений, продолжил президент. «К сожалению, как я часто говорю, они [соглашения] не все выполняются», — обратил он внимание.
В апреле прошлого года на переговорах в Санкт-Петербурге Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились решить ряд вопросов в нефтегазовой сфере. «В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ (мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем), решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в РФ», — напомнил он, подчеркнув, что Москва не откликнулась на предложения Минска.
«И наша часть делегации завтра на переговорах, и российская должны будут ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году», — добавил белорусский президент.
25 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Кремле. Темами встречи станут двусторонние отношения и интеграция на евразийском пространстве, рассказала пресс-служба президента России.
6 декабря Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор о ценах на газ во время заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Лукашенко сказал, что выступил «в нехорошей форме».
На заседании саммита Владимир Путин напомнил, что для белорусских потребителей топливо стоит 129 долларов за тысячу кубометров, в следующем году это будет 127 долларов за тысячу кубометров, а цена для Германии сейчас — 250 долларов. Если бы у Минска не было преимуществ, связанных с интеграцией, а цена формировалась бы на рыночных принципах, то она бы составила 200 долларов за тысячу кубометров. Президент Белоруссии отметил, что у Путина неправильные расчеты. Условия в Белоруссии хуже, чем в Германии, добавил Лукашенко.