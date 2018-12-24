Силуанов отчитал Росстат за «ужасное качество счета» доходов граждан

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Федеральная служба государственной статистики нуждается в новой команде и обновлении методов работы. По словам главы Минфина, только Росстат знает, как рассчитываются показатели реальных доходов населения. Качество счета этих показателей ужасное, добавил он.
«Организация нуждается в реформировании. Там [в Росстате], конечно, нужно говорить об обновлении команды, об обновлении принципов и методов работы», — цитирует Силуанова ТАСС.
То, как считаются реальные доходы населения, знает только Росстат, добавил он. «Потому что качество счета этого показателя ужасно. Потому что реальная зарплата, которая составляет большую часть в реальных доходах населения, считается более-менее понятной, достоверной. А что касается расчета реальных доходов населения, которые считает Росстат, большие очень претензии, надо менять», — подчеркнул министр.
Росстату необходимо использовать новые источников для статистики и обеспечить коммуникацию с налоговой службой, у которой есть данные о розничных продажах. «У нас сегодня Росстат по-прежнему считает вручную, собирает информацию о стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину. Буквально приходят сотрудники Росстата с мобильным телефоном, фотографируют, сколько стоит тот или иной продукт, отсылают в Росстат, там вручную вбивают и считают», — рассказал глава Минфина.
Силуанов добавил, что в федеральную службу пришли новые сотрудники из министерства экономики. Ранее 24 декабря главой Росстата назначили директора департамента госуправления Минэкономразвития Павла Малкова вместо занимавшего этот пост ранее Александра Суринова. В распоряжении премьер-министра России Дмитрия Медведева отмечалось, что Суринов освобожден от должности по собственному желанию. Павел Малков начал работать в минэкономразвития в 2012 году. До этого он исполнял обязанности замглавы правительства Саратовской области.
По информации Росстата, реальные зарплаты населения за первые 11 месяцев 2018 года увеличились, а реальные доходы, то есть доходы за вычетом обязательных платежей (налоги, взносы) и инфляции, уменьшились на 0,1%.