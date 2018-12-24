Силуанов отчитал Росстат за «ужасное качество счета» доходов граждан

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Федеральная служба государственной статистики нуждается в новой команде и обновлении методов работы. По словам главы Минфина, только Росстат знает, как рассчитываются показатели реальных доходов населения. Качество счета этих показателей ужасное, добавил он.





«Организация нуждается в реформировании. Там [в Росстате], конечно, нужно говорить об обновлении команды, об обновлении принципов и методов работы», — цитирует Силуанова ТАСС.





То, как считаются реальные доходы населения, знает только Росстат, добавил он. «Потому что качество счета этого показателя ужасно. Потому что реальная зарплата, которая составляет большую часть в реальных доходах населения, считается более-менее понятной, достоверной. А что касается расчета реальных доходов населения, которые считает Росстат, большие очень претензии, надо менять», — подчеркнул министр.