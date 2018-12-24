В Кремле отреагировали на отказ Лукашенко называть Россию братской страной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Белоруссия остаются братскими государствами, несмотря на то, что иногда у них возникают проблемные вопросы. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не следует называть Российскую Федерацию братским государством, пояснив, что для «новых людей» в России это понятие неприемлемо. Лукашенко предложил считать Москву партнером Минска.
«Безусловно, Россия и Белоруссия остаются братскими и союзными государствами. Конечно, иногда возникают проблемные вопросы. В результате диалога, который запланирован на завтра между президентами [РФ и Белоруссии] Путиным и Лукашенко, как правило, такие вопросы решаются. Надеемся, что завтра президенты будут иметь возможность обстоятельно обсудить все те вопросы, которые они считают необходимыми обсудить», — цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».
«Россия для Белоруссии является ключевым внешним партнером. Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — сказал ранее Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с РФ.
25 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Кремле. Темами встречи станут двусторонние отношения и интеграция на евразийском пространстве, рассказала пресс-служба президента России.
6 декабря Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор о ценах на газ во время заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Лукашенко сказал, что выступил «в нехорошей форме».
На заседании саммита Владимир Путин напомнил, что для белорусских потребителей топливо стоит 129 долларов за тысячу кубометров, в следующем году это будет 127 долларов за тысячу кубометров, а цена для Германии сейчас — 250 долларов. Если бы у Минска не было преимуществ, связанных с интеграцией, а цена формировалась бы на рыночных принципах, то она бы составила 200 долларов за тысячу кубометров. Президент Белоруссии отметил, что у Путина неправильные расчеты. Условия в Белоруссии хуже, чем в Германии, добавил Лукашенко.