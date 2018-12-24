В Кремле отреагировали на отказ Лукашенко называть Россию братской страной

«Россия для Белоруссии является ключевым внешним партнером. Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — сказал ранее Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с РФ.





25 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Кремле. Темами встречи станут двусторонние отношения и интеграция на евразийском пространстве, рассказала пресс-служба президента России.





6 декабря Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор о ценах на газ во время заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Лукашенко сказал, что выступил «в нехорошей форме».





На заседании саммита Владимир Путин напомнил, что для белорусских потребителей топливо стоит 129 долларов за тысячу кубометров, в следующем году это будет 127 долларов за тысячу кубометров, а цена для Германии сейчас — 250 долларов. Если бы у Минска не было преимуществ, связанных с интеграцией, а цена формировалась бы на рыночных принципах, то она бы составила 200 долларов за тысячу кубометров. Президент Белоруссии отметил, что у Путина неправильные расчеты. Условия в Белоруссии хуже, чем в Германии, добавил Лукашенко.